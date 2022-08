A queda na temperatura em Curitiba causada pela chegada de uma frente fria neste final de semana é um convite para por a mão na massa e cozinhar deliciosos e aconchegantes pratos em casa. Que tal?

A Tribuna preparou para você algumas dicas de receitas para você cozinhar e aproveitar bons momentos em família nesse frio. Bora lá? A receitas são dos especialistas do Bom Gourmet, da Gazeta do Povo.

Receita de polenta cremosa

Ingredientes Para a polenta

100g de fubá ou polenta

500ml de caldo de legumes

100g de manteiga

100g de nata fresca

Sal a gosto

Modo de preparo da polenta

Dissolva a polenta no caldo de legumes fervendo e cozinhe por pelo menos 45 minutos. No final, adicione a manteiga, a nata e o sal.

Ingredientes Para o ragu

100g de carne moída de primeira

100g de carne suína moída

50g de pancetta ou bacon moídos

50g de cenoura picada

50g de cebola picada

50g de salsão picado

2 dentes de alho picados

300g de molho de tomate

Azeite de oliva

40g de trufas negras

Sal e pimenta do reino

Modo de preparo do ragu

Coloque a cebola para dourar no azeite de oliva, em uma panela funda.

Em seguida coloque para dourar os outros ingredientes na ordem: alho, cenoura, salsão, bacon e as carnes.

Quando estiver tudo dourado, acrescente sal e pimenta.

Na sequência, coloque o molho de tomate e cozinhe por uma hora.

Para completar, adicione as trufas negras.

Sirva a polenta coberta com o ragu e bastante queijo.

Receita de Cappuccino

Ingredientes

90 ml de café puro

90 ml de leite

90 ml de espuma de leite para cappuccino (feita com cremeira)

Modo de preparo

Coloque em uma caneca o café puro, o leite e, por último, a espuma. Se quiser, decore com chantilly ou acrescente canela.

Receita de Sopa Eslava

Sopa Eslava aquece uma família toda neste frio do inverno de Curitiba. Foto: Arquivo.

Ingredientes

4 colheres de sopa de óleo de soja

1 unidade de cebola picada

2 unidades de dente de alho picadas

500 gramas de alcatra em tiras

50 ml de conhaque

4 colheres de sopa de molho inglês

2 colheres de sopa de Ketchup

2 colheres de sopa de mostarda

250 gramas de molho de tomate

2 kg de batata

250 gramas de creme de leite

*a gosto de sal , pimenta do reino e cheiro verde

Modo de preparo

Em uma panela média, refogue o alho e a cebola em óleo de soja. Acrescente a carne (já previamente temperada com sal e pimenta) e refogue. Depois, é hora de flambar com o conhaque. Acrescente o ketchup, a mostarda, o molho inglês e o molho de tomate. Mexa bem e deixe cozinhar por 2 minutos. Cozinhe as batatas na panela de pressão em água salgada até que fiquem bem macias. Pegue as batatas, com parte da água do cozimento, e bata no liquidificador até ficar um creme bem liso. Volte o creme para a panela com a carne refogada e mexa bem. Coloque o creme de leite, acerte o sal e a pimenta e finalize com o cheiro verde picado (se desejar). Servir quente!

Receita de Carne Seca com mandioca

Ingredientes

1 kg de carne seca ou charque

1/2 kg de mandioca

2 unidades de cebola

2 dentes de alho

1 unidade de pimentão

2 colheres de sopa de extrato de tomate

a gosto de cebolinha verde, pimenta de cheiro, água.

Modo de preparo

Corte a carne em cubos de 2 x 2 cm e deixe dessalgando com água na geladeira durante um ou dois dias, trocando a água de duas a três vezes.

Corte as cebolas, o alho e o pimentão em cubos bem pequenos. Aqueça o óleo, doure a carne aos poucos e reserve. Na mesma panela, doure a cebola, o alho, junte o pimentão e o extrato de tomate.

Volte a carne para a panela, cubra-a com água e deixe-a cozinhar até que ela esteja parcialmente macia. Acrescente a mandioca cortada em cubos de 2 x 2 cm e adicione uma quantidade de água que seja suficiente para cozinhá-la juntamente com a carne. Você deve obter um caldo consistente.

Se necessário, corrija o sal do caldo. Decore com a cebolinha verde cortada.

Receita de Caldo de Abóbora

Esta receita de Caldo de abóbora é divina para encarar o frio.

Ingredientes

1 unidade de abóbora japonesa

1 colher de sopa de manteiga

4 unidades de cravo

1 unidade de cebola grande

1 pedaço de canela

2 colheres de melaço de cana

1 tablete de caldo de legumes

1/2 xícara de leite de coco

Modo de preparo

Cozinhe a abóbora com cravo, canela e caldo de legumes. Depois de cozida, descasque a abóbora e retire o cravo, a canela e bata a abóbora no liquidificador. Em outra panela doure a cebola e o gengibre na manteiga, acrescente a abóbora batida e coloque o melaço de cana, o leite de coco e sirva com requeijão e salsinha.