Depois de algumas semanas afastado do palco por causa de uma lesão nas costelas, o cantor Zé Neto confirmou seu retorno aos shows em Curitiba no próximo dia 7, ao lado do parceiro Cristiano. O show da dupla acontece na Live Curitiba e os ingressos já estão à venda pela plataforma Uhuu.

Zé Neto precisou se afastar dos palcos no início de junho após sofrer um acidente enquanto fazia exercícios. Por orientação médica, ele precisou ficar de repouso para se recuperar de fraturas nas costelas. No entanto, nesta quarta-feira (29), o cantor usou as redes sociais para celebrar a alta e anunciar que voltará a se apresentar já nesta semana. “Estou de volta, graças a Deus, estou muito feliz”, comemorou.

No dia 7 de julho, Zé Neto e Cristiano retornam para Curitiba para mais um show incrível. Voltando aos palcos com muita animação, interação com o público e, claro, com as músicas que todo mundo já sabe cantar.

A Live fica na Rua Itajubá, 143, bairro Novo Mundo.