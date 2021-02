Na próxima quinta-feira (11), Curitiba vai ganhar a primeira unidade da churrascaria Nativas Grill. A empresa, com mais de 30 anos de história, vai funcionar no lugar da antiga KF Grill, que na semana anunciou o encerramento de suas atividades. Uma grande reforma foi feita no local que passa a ter capacidade para 500 pessoas, embora inicie operação para metade disso, respeitando medidas anti-covid.

A rede Nativa tem lojas em cidades como Goiânia, Franca, Brasília, São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Campo Grande e Cuiabá. “Nossa equipe está preparada para atender com excelência e oferecer uma experiência para os clientes”, afirma Jaime Prezotto, diretor da rede, que ainda contempla os restaurantes JP Steak House. “Nosso lema é qualidade e preço justo. E essa é nossa oferta para a cidade de Curitiba. Acredito que as pessoas vão se surpreender”, completa Prezotto.

A casa vai operar no sistema rodízio, com cardápio oferecendo 25 cortes de carnes nobres, pista japonesa com sushi e sashimi, frutos do mar, massas, queijos e frios.

Frutos do mar estão no cardápio. Foto: Divulgação

Empregos

O terceiro trimestre de 2020 foi considerado como o pior período da pandemia do novo coronavírus, não só pelo número de casos e mortes, mas também pela crise econômica. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que a taxa de desocupação e desalento familiar, no Paraná, chegou a 12,1% no terceiro trimestre de 2020.

Por esse motivo, a inauguração da Nativas Grill é comemorada pelo gestor Ari Euzebio. “Vamos gerar 80 empregos diretos, sem contar a movimentação de toda a cadeia de fornecedores necessários para manter nossa estrutura “, conta Ari. São dezenas de insumos, desde alimentos, logística, bebidas, entre outros.

A Nativas Grill estará aberta de segunda a segunda. O almoço é das 11h30 à 16h, de segunda a quinta. Sexta e sábado, das 11h30 a 23h. Domingo, das 11h30 às 22h. O endereço é Major Heitor Guimarães, 946.

A rede iniciou suas atividades no ano de 2006 na cidade de Goiânia; e hoje conta com mais de 20 unidades pelo Brasil. a loja de Curitiba terá serviço gratuito de manobrista e brinquedoteca com monitora, além de adega climatizada e carrinhos volantes de bebidas e sobremesas.