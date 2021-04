A atriz e apresentadora Regina Casé, 67, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (29). No ar com a novela “Amor de Mãe” (Globo), a artista foi imunizada na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

“Quero agradecer ao Instituto Butantan, à Fio Cruz e todos os outros cientistas, que mesmo remando contra a maré, trabalharam duro e nos devolveram esse tanto de esperança! Viva a bela ciência! Viva o SUS”, escreveu em publicação feita em seu Instagram.

“Fui para o postinho de saúde com o coração batendo forte!”, afirmou a atriz, que mora em um sítio na região. “Na pessoa da Jaciara, que me aplicou a primeira dose de coronavac, agradeço também a todos os profissionais de saúde e outros trabalhadores que estão há um ano nessa guerra!”, continuou.

Outro famoso que também recebeu o imunizante foi o cantor de música popular brasileira Elymar Santos, 68. Nesta quarta-feira (31), o artista tomou a primeira dose da vacina no Sambódromo do Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A atriz Vera Fischer, 69, recebeu a primeira dose na vacina também nesta quarta-feira. A artista foi imunizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, e postou para fotos exibindo o comprovante da vacinação.

Na última semana, outras personalidades também foram imunizadas. O cantor e compositor Raimundo Fagner, 71, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em um posto de saúde, em Fortaleza (CE), na última quinta-feira (25).

O técnico do penta da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, 72, também recebeu a primeira dose da vacina no dia 25. Em nota, ele disse que estava feliz pelo tratamento recebido durante a aplicação do imunizante.