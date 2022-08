No sábado e no domingo (13 e 14/08), a atriz Regina Vogue se apresenta em Curitiba, na peça “Uma canção para Sarah”. O espetáculo conta a história de Sarah, uma mulher que anda pelas ruas vestida de noiva, contando sua história de amor e porque se tornou alcoólatra. Sempre junto a ela, leva uma rosa vermelha.

A obra dirigida por Maurício Vogue é inspirada no espetáculo “A Outra”, de Raul Cruz. A apresentação está marcada para às 21h no sábado e 20h no domingo, no Teatro Ebanx Regina Vogue, localizado dentro do Shopping Estação. Mais informações e ingressos no site http://teatroebanxreginavogue.com.br/

Os ingressos custam a partir de R$ 10 (meia-entrada). O Shopping Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças, Curitiba (PR). Informações pelo fone (41) 3094-5300.

Ficha técnica

Elenco: Regina Vogue

Direção: Mauricio Vogue

Dramaturgia: Rhenan Queiroz

Colaborador de Dramaturgia: Al Rebonato ( Firpo Vinagre)

Sonoplastia: Sérgio Justen

Idealização de Regina Vogue

Produção: Cia. Regina Vogue