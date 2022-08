O Restaurante Nayme, tradicional de culinária árabe, trouxe mais uma inovação

para facilitar o dia a dia dos seus consumidores e deixá-los bem mais saborosos.

A partir desse mês, os clientes já podem aproveitar opções de bowls de almoço

executivo, a partir de R$35,00, com acompanhamento da clássica sobremesa

Manjar Libanês, além de uma mini Coca-cola.

São quatro opções disponíveis, entre elas o Bowl Chouf – especial de frango

grelhado com especiarias Árabes, acompanhado de legumes da estação e

delicioso arroz de aletria. O surpreendente Bowl Anjar, preparado com uma

maravilhosa Kafta bovina prensada no aro, grelhada e aromatizada com

especiarias Árabes, acompanhada de batata quinoa e arroz de lentilha feito com

cebola caramelizada.

LEIA TAMBÉM:

>> Casa de empanadas da Paola Carosella inaugura em Curitiba. Confira o menu!

>> Novo bar de Curitiba aposta na combinação cervejas/carnes defumadas

Além do tradicional Bowl Zahle, com deliciosos mini quibes fritos, recheados com carne refogada e temperados com amêndoas, nozes e castanhas, acompanhados de mini pão árabe, legumes da estação e arroz de lentilha. Para os vegetarianos e veganos, está disponível o surpreendente Bowl Batroun, feito com deliciosos bolinhos de falafel fritos em crosta de gergelim, acompanhados de mix de legumes e do clássico arroz de aletria.

A ideia de disponibilizar opções de almoço executivo surgiu devido a uma

demanda dos próprios clientes, que já solicitavam alternativas práticas e rápidas

para terem as especiarias árabes do restaurante disponíveis em forma de

combo nos almoços do dia a dia. Além disso, a recente viagem da chef Yasmin

para o Líbano, também foi utilizada como referência para o lançamento das

novidades.

Serviço

Restaurante Nayme Culinária Árabe

Rua Coronel Dulcídio, 572 – Batel.

Instagram: @restaurantenayme

Delivery: iFood e do App próprio do Nayme.