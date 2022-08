Os amantes do segmento da alimentação saudável já podem comemorar, porque

uma nova franquia do restaurante All Natural está chegando no bairro Juvevê no

inicio de agosto, na rua Augusto Stresser, 1620. A loja irá funcionar de segunda

a sexta das 09h às 22h e sábado das 09h às 17h. A franquia fica sobre

responsabilidade do casal Camila Zonta e Alexandre Albini, com apoio dos

franqueadores da marca Thálassa e Kauê Drabik.

O estabelecimento que já possui duas unidades nos bairros Bigorrilho e Batel,

chega com o objetivo de facilitar o acesso de boa parte dos clientes que

costumam cruzar a cidade para chegar as lojas disponíveis. “A gente viu uma

carência de mercado de restaurantes saudáveis no bairro e uma necessidade do

nosso próprio consumidor de ter algo mais próximo de casa”, afirma Camila.

Para o franqueado Alexandre, o diferencial dessa nova unidade é sua localização

privilegiada, que fica situada próxima a academias da região e irá abranger seu

público-alvo com produtos de extrema qualidade. Além disso, a rua é bastante

movimentada e conta com uma alta presença do comércio local. “Estamos bem

animados com essa nova unidade, porque está tendo uma ótima repercussão

dos moradores do bairro, dos alunos da academia. Quem não conhece está

conhecendo agora e quem já conhece está bem ansioso”, pontua.

O espaço irá seguir a mesma ideia das outras unidades do All, com um ambiente

super instagramável, uma decoração autêntica e um local onde

todos os pets são bem-vindos e possuem seu próprio cantinho. Essa nova

unidade veio para complementar a família All Natural e vai fazer com que a marca

se desenvolva mais, além de conquistar novos clientes em uma nova região.

Ao que diz respeito aos próximos passos do restaurante e suas franquias, o

futuro é promissor “A ideia é o crescimento da marca, já que estamos em um

momento de expansão, principalmente após esses movimentos conturbados

pós-pandemia. Então queremos mudar a vida das pessoas, dos franqueados,

agregar valor de comida para o nosso cliente e garantir uma rotina saudável em

meio a correria do dia a dia” finaliza a fundadora Thálassa.