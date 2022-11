O verão está se aproximando e os dias mais quentes do ano pedem pratos leves e saborosos. Pensando nisso, o All Natural, trouxe novidades deliciosas e combinações super leves para o novo cardápio de verão da casa, que já estão disponíveis.

Na segunda-feira, o público pode aproveitar a Mara Salad, uma salada feita com folhas frescas de alface americana, acompanhada de pepino, cenoura, repolho roxo, tomatinhos cereja, manga em cubos, queijo coalhado maçaricado, finalizado com camarões grelhados e um mix de sementes e amêndoas, com molho de vinagrete de maracujá.

Na terça-feira, a salada que foi um sucesso no cardápio do verão passado, retorna atendendo a muitos pedidos dos clientes. Com influência mexicana, a Guaca Salad é composta por mix de folhas, tomate cereja, repolho roxo, frango grelhado e guacamole à base de tomatinhos picados, cebola roxa, salsinha e toque de limão, acompanhadas de tortillas crocantes.

Quarta-feira é o dia do Risoto Poró All Camarão, que chega no cardápio trazendo um produto novo do mercado: o arroz de pupunha. Produto baixíssimo em calorias, mas muito rico em nutrientes. Esse prato é leve e saboroso, ainda conta com alho poró flambado no vinho branco, abobrinha, queijo parmesão e camarões salteados.

Quinta-feira é dia da salada Parisiense Salad. O prato possui base de alface americana, acompanhada de cenoura e repolho branco, envoltos em um delicioso molho de queijo. Como destaque, ao topo cogumelos Paris grelhados, tomatinhos cereja, mussarela, peito de peru e ovo cozido finalizado com croutons.

Prato típico havaiano, na sexta-feira é dia do Mahalo Poke, feita à base de quinoa cozida, salmão cru em cubos, manga, pepino, repolho roxo, cenoura ralada, edamame, moyashi, abacate e chips de batata doce acompanhado de molho wasabi e soja.

Além das saladas disponíveis de segunda a sexta-feira, o All Natural também vai contar com Strogonoff de Frango, todos os dias da semana. Esse delicioso prato, que já possui sua versão em Mignon, é composto por cubos de frango grelhado coberto por um delicioso molho zero lactose. Acompanha arroz integral e chips de batata doce e surgiu a pedido dos clientes que já são muito fãs da versão atual.

E falando em demandas do público da casa, o Risoto de Couve Flor All Queijo, inicialmente apresentado no cardápio de inverno, volta para o cardápio de verão todos os dias, devido ao sucesso na estação passada. É um prato clássico adaptado, onde no lugar do arroz entra o couve-flor com queijos e peito de frango.

Sobremesa nova!

Enganou-se quem pensou que as novidades param nos pratos salgados! Para quem não abre mão da sobremesa, o Creme Brûlée de Abacate entra como novidade nesse novo cardápio de verão, com Creme de abacate, finalizado com uma crosta crocante de açúcar demerara.

Serviço

All Natural

Unidades: Batel – Rua Bento Viana, 912.

Bigorrilho – Rua Martim Afonso, 2910 – Loja 03.

Juvevê – Rua Augusto Stresser, 1620 – Loja 01.

Instagram: @allnatural.cwb