Inaugura nesta quarta-feira (16), o Madalosso Barigui, no Park Shopping Barigüi, em Curitiba. Agora o sabor das porções da culinária italiana do tradicional restaurante de Santa Felicidade poderá ser apreciado na praça de alimentação do shopping. O evento vai acontecer a partir das 19h e contará com a presença do Mascote Polentinha.

No novo espaço gastronômico, o público poderá experimentar pratos do restaurante, como o Nhoque à Bolonhesa, Nhoque de Batata Salsa, o clássico Romeu e Julieta, a famosa Asinha de Frango e a crocante Polenta da casa. A loja vai funcionar de acordo com o horário dos demais restaurantes do shopping – das 10h às 22h de segunda a sábado e 12h às 20h aos domingos.

Frango do restaurante Família Madalosso. Foto: Reprodução/Instagram/ Família Madalosso

Expansão

A nova unidade do Madalosso marca o crescimento do restaurante, que nasceu na avenida mais movimentada de Santa Felicidade, em 1963, com apenas 24 lugares. Além disso, também concretiza um sonho antigo da família, de levar as clássicas porções a diversas famílias de toda a cidade.

“Desde 2019 o Madalosso vem se reinventando e se posicionando como uma marca de presença na vida do povo paranaense. A pandemia nos impulsionou a usar da força da nossa marca para buscar novas oportunidades de se conectar com nossos clientes”, relata Mariana Werner, CEO do Restaurante Madalosso.

Esse novo passo do Restaurante Madalosso simboliza acima de tudo um ato de coragem. Para Mariana, a união entre a tradição e inovação é a receita do sucesso. “Construímos bases sólidas até aqui que nos deram a segurança na busca por estas novas oportunidades”, finaliza.

Restaurante Família Madalosso, em Curitiba. Foto: Reprodução/Instagram/ Família Madalosso

Serviço

Restaurante Madalosso

ParkShoppingBarigüi – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê

Instagram: @familiamadalosso

