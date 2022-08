O tradicional restaurante italiano Família Madalosso vai abrir uma nova unidade e vai ficar ainda mais fácil ter aquela polenta crocante fotos os dias, a qualquer hora. Isso porque uma nova loja vai abrir na praça de alimentação do Park Shopping Barigüi em outubro.

O cardápio contará com os principais pratos do restaurante em formato de porções, como o delicioso Nhoque à Bolonhesa e Nhoque de Batata Salsa, o clássico Romeu e Julieta, a famosa Asinha de Frango e a crocante Polenta da casa, além do Café com Creme. Tudo isso, disponível em um espaço de 45m2 com a identidade tradicional do Madalosso.

Em expansão

O desejo de abrir uma nova unidade do Restaurante sempre existiu, mas foi durante a pandemia que a ideia se concretizou com a validação do container e a vontade de levar as pequenas porções para diversas famílias da cidade.

O estabelecimento irá funcionar de acordo com o horário dos demais restaurantes do shopping – 10h às 22h aos sábados e 12h às 20h aos domingos.

