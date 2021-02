Desde o dia 22 de fevereiro o Restaurante Família Madalosso está mais duas opções de sobremesa focada nas crianças. O restaurante passa a oferecer duas sobremesas que contam com um visual lúdico inspirado no Jurassic Safari Experience, um evento que acontece em março no restaurante.

Coloridos e divertidos, a sobremesa promete transportar a criançada diretamente para a pré-história com uma inspiração no mundo dos dinossauros, a primeira opção é o OvoShake nos sabores de chocolate ou creme. Já a segunda novidade é o OvoDino, recheado com morango, brigadeiro e chocoball.

Quanto isso vai custar?

O evento Jurassic Safari Experience chega no estacionamento do Madalosso a partir do dia 06 de março, vai proporcionar um passeio com réplicas de dinossauros em tamanho real. Quem desejar pode provar a novidade no almoço ou jantar no restaurante ou no container. O Ovoshake custa R$ 25, e o valor OvoDino R$ 20.

Serviço

Restaurante Família Madalosso – Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade, Curitiba – PR, 82400-000. Telefone: (41) 3372-2121 ou WhatsApp: 41 99274-3585.