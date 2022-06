Chega de comida gelada e criança irritada no restaurante. Tem muito lugar em Curitiba com boa comida e um espaço especial para as crianças se divertirem antes e depois da refeição. Confira a lista que preparamos com alguns restaurantes com espaço kids em Curitiba.

Azuki

O restaurante de comida japonesa possui uma sala com mesinhas para brincadeiras, desenho e pintura. Há monitoria de um profissional e não é cobrada taxa extra.

Av. Anita Garibaldi, 755, Ahú. (41) 3027-2767. Aberto todos os dias das 11h30 às 15h e das 18h às 23h.

Carollinha Pizza K.I.D.S

No espaço kids, as crianças brincam de pizzaiolos. Monitores estão sempre presentes e as crianças fazem uma pizza doce e uma salgada no valor de R$ 39 ao longo de uma hora e meia. Inclui também as bebidas consumidas pelos pequenos (suco, refrigerante ou água). Após o período de atividade de preparo das pizzas, é cobrado um adicional a cada meia hora extra.

Rua Itupava, 1709, Alto da XV. (41) 3264-1212. Aberto todos os dias das 18h às 21h45.

+Coisa boa! Quentão, pinhão, pastel: Guia completo das feiras de inverno de Curitiba!

Coco Bambu

As duas unidades do restaurante especializado em frutos do mar contam com brinquedoteca, cama elástica, tobogã, piscina de bolinha e videogame. Existe monitores para acompanhar as atividades das crianças de 4 a 10 anos. É cobrada uma taxa de R$ 14,90 para usar o espaço.

Shopping Crystal – Rua Comendador Araújo, 731, Sala 321, Batel. (41) 3308-4901.

ParkShopping Barigui – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Mossunguê. (41) 3308-4901. As unidades abrem de segunda a sexta, das 11h30 às 15h, e das 17h às 22h. Sábado e domingo, das 11h30 às 22h. O espaço kids funciona durante o horário de expediente.

Espaço Depósito

Churrasco e bastante área verde. No Espaço Depósito, recreadores ficam à disposição para divertir as crianças durante os finais de semana, com atividades especiais. Crianças abaixo de três anos devem ser acompanhadas pelos pais. Não há taxa para a brincadeira. O espaço kids conta com casinha da árvore, balanço e escorregador.

Rua Santo Antônio, 660, Rebouças. (41) 3333-5726. De segunda a sexta, das 11h45 às 14h30, e finais de semana e feriados, das 11h45 às 17h. As recreações ocorrem aos sábados e domingos das 12h às 17h.

Famiglia Fadanelli

No restaurante de comida italiana, as crianças podem brincar na área externa, que conta com uma parte coberta também. Há cama elástica, escorregador, cavalinho, balanço, piscina de bolinha, casinha com escorregador, simulador de carro e motinho. Não há supervisão de monitor e não é cobrada taxa.

Av. Manoel Ribas, 5667, Santa Felicidade. (41) 3372-1616. Aberto de terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado e domingo, das 12h às 15h30.

Fogo Forte Churrascaria

A churrascaria conta com espaço kids com televisor e jogos eletrônicos. Para jogar, cada ficha custa R$ 5.

Av. Iguaçu, 1.271, Rebouças. (41) 3779-9911. De terça a sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 16h.

Happy Burger

Há um parquinho de madeira indoor, com escorregador, balanço e, também, piscina de bolinhas. Não há taxa de uso, nem supervisão.

Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 251, Tarumã. (41) 3262-9196. Aberto todos os dias, das 11h30 às 23h30.

+Leia mais! Cinco atrações incríveis e divertidas para crianças neste feriado de Corpus Christi em Curitiba

Kan Japanese Cuisine

O espaço kids tem brinquedos como jogos, peças de montar, bonecas, carrinhos e livros. É gratuito e conta com monitor.

Av. Pres. Getúlio Vargas, 3.121, Água Verde. (41) 3078-8000. Aberto de segunda a sábado, das 18h às 23h e aos sábados também abre para o almoço, das 12h às 15h30. O espaço kids funciona no mesmo período do restaurante.

Kharina

Todas as unidades contam com parquinho e brinquedos como escorregador e casinha. Na unidade Cabral, há uma sala interna e atividade com monitor. Nesse caso, é cobrada uma taxa de R$ 12.

Rua Benjamin Lins, 851, Batel. (41) 3024-1253.

Rua Silveira Neto, 40, Água Verde. (41) 3016-7503.

Av. Prefeito Omar Sabbag, 365, Jardim Botânico. (41) 3029-1449.

Rua Dep. Joaquim José Pedrosa, 13, Cabral. (41) 3352-8661. As unidades abrem diariamente, das 11h30 às 22h. O espaço kids funciona de segunda a sexta a partir das 18h. Aos finais de semana, o dia todo.

La Rauxa Café i Bistrot

O café conta com espaço kids interno, onde as crianças podem ler, pintar e brincar. Sem taxa, nem supervisão.

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 906, Ahú. (41) 3049-6972. De segunda a sábado, das 12h às 19h.

Madero Steak House

Crianças a partir de 2 anos podem brincar no amplo espaço kids, com brinquedos, jogos, bonecas e carrinhos. Para os maiores, a diversão fica por conta dos videogames e computadores. O valor é R$ 12 para as duas primeiras horas e R$ 7 adicional a cada meia hora a mais.

Rua Comendador Araújo, 152, Centro. (41) 3500-8030. Aberto de domingo a quinta, das 11h30 às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 à 0h. O espaço kids funciona de segunda a quinta-feira, das 18h às 23h; sexta-feira, das 18h à 0h; sábado, das 11h30 à 0h e domingo e feriado, das 11h30 às 23h.

Mamãe Urso Café

O estabelecimento foi pensado justamente para famílias com crianças de até 5 anos. A casa tem vários espaços para brincar, com painel sensorial, piscina de bolinhas, painel magnético, barraquinha e área externa com parquinho.

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 558, Tarumã. (41) 3524-1700. Abre nas segundas das 10h às 14h e de terça a sexta, das 10h às 18h. No Dia das Crianças abrirá das 14h às 18h.

Mundo Animal

A lanchonete é totalmente voltada para a diversão das crianças. A cada uma hora, tem o show do Leão Léo e seus amigos, personagens da marca. Também possui um espaço interno para as crianças brincarem, com campinho de futebol, pula pula e o outros brinquedos. Tem acompanhamento de monitor e não cobra taxa extra.

Av. Iguaçu, 172. Funciona de segunda a sexta das 18h30 à 00h e aos finais de semana das 12h à 00h

Novo Madalosso

Ao lado do Salão Verona, há um espaço com campo de futebol, cama elástica, escorregador e outros brinquedos. Funciona todos os dias, sem monitor e sem custo adicional. Aos finais de semana, o restaurante abre outro espaço kids durante o almoço. O local possui jogos eletrônicos e monitor. Neste caso, é cobrada taxa de R$ 20.

Av. Manoel Ribas, 5.875, Santa Felicidade. (41) 3372-2121. Aberto segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, das 11h30 às 15h30 e das 18h30 às 22h. Aos domingos, das 11h30 às 15h30.

Picnic American Burger & Grill

O restaurante conta com espaço kids com brinquedos, jogos e passatempos para pintar sob a supervisão de uma monitora. Taxa de R$ 12 por criança.

Av. Silva Jardim, 3911, Seminário. (41) 3521-0700. Aberto todos os dias das 11h30 às 22h30. O espaço kids funciona a partir das 18h de segunda a sexta. Sábado e domingo durante o dia todo.

Saanga Grill

O espaço kids conta com tv, filmes, quadro negro, brinquedos e desenhos. Há o acompanhamento de uma monitora e sem taxa de uso.

Av. Iguaçu, 2423, Água Verde, (41) 3342-3474. Aberto de segunda a sexta das 11h30 às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 16h. O espaço kids funciona somente aos finais de semana e feriados, das 11h30 às 16h.

