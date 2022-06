Durante o mês de julho a Associação dos Amigos do HC promove, em parceria com dez restaurantes de Curitiba, o Mês da Amizade pela Vida. Os estabelecimentos participantes são: Pasta Creativa, Gianttura, Pimenta Brasserie, Donna Taça, Grés Gastronomia, Mangôo, Anarco, Cantina do Délio, Sushiaki e Famiglia Fadanelli.

Durante a campanha, os restaurantes vão reverter 50% das vendas dos pratos selecionados para os Amigos do HC. O recurso arrecadado será destinado para o Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa – CEDIVIDA, espaço que está sendo construído ao lado da Associação, para dar atendimento especializado à população da terceira idade.

Abaixo, a lista completa com os pratos que serão servidos em cada restaurante participante do Mês da Amizade pela Vida dos Amigos do HC, que vai de 01 a 31 de julho.

Pasta Creativa

Tagliarini verde ao molho 4 queijos e pesto, com salaminho italiano e brócolis. Individual. Valor: R$30.

Endereço: Shopping Anita – Av. Anita Garibaldi, 2480, loja L15. (41) 98861-0830

Sobre o restaurante: A proposta é da massa ao vivo, onde o cliente acompanha o preparo e montagem do prato, escolhendo os ingredientes na hora.

Cantina do Délio

Lasanha à Bolonhesa. O prato representa a cozinha caseira italiana. Individual. Valor: R$ 69. Endereços: Rua Teixeira Coelho, 255 e Rua Itupava, 1094. (41) 98864-2838

Sobre o restaurante: Desde 2007, oferece ao público a cozinha italiana com porções fartas e bem temperadas.

Pimenta Brasserie

Baião de Dois: O Casamento perfeito entre o arroz e feijão. Arroz e feijão fradinho, com manteiga de garrafa, carne seca, queijo coalho, linguiça defumada e coentro. Serve duas pessoas. Valor: R$89.

Endereço: Rua XV de Novembro, 2056. (41) 3086-2762

Sobre o restaurante: A proposta é trazer a alta gastronomia brasileira com pratos franceses.

Donna Taça

Nhoque Cacio & Pepe: Nhoque, molho branco, queijo pecorino e pimenta do reino. Na Itália o prato é sinônimo de nhoque da fortuna. Serve duas pessoas. Valor: R$84.

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 198. (41) 3265-8114

Sobre o restaurante: Propõe o conceito de comfort food, comida descomplicada e que abraça.

Grés Gastronomia

Nhoque de bagaço de milho com creme azul e cebolinha japonesa. Individual. Valor: R$69.

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1582. (41) 3402-6270

Sobre o restaurante: Alta gastronomia unida a pratos com história e produção consciente do produtor ao descarte.

Anarco Restaurante

Talharim de Frutos do Mar: Massa fresca com mix de frutos do mar (polvo, camarão, lula, vôngole e ostra gratinada com emulsão de ervas frescas e infusão de vinho branco). Individual. Valor: R$89,90.

Endereços: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 600 e Mercado Municipal. (41) 3336-0049

Sobre o restaurante: Criado em 1991, é um restaurante familiar que está na segunda geração com a proposta de trazer a cozinha tradicional italiana e mediterrânea com peixes, carnes e massas.

Sushiak

Oyakodon: receita tradicional de família, em que os elementos principais são frango e ovos, criando uma mistura cremosa sobre o arroz japonês. O nome “Oyako” faz menção à relação entre pai e filho ou de geração em geração. Individual. Valor: R$46.

Endereços: Rua Hildebrando Cordeiro, 117 e Rua Nicolau Maeder, 165 (apenas as lojas de rua). (41) 3015-4100.

Sobre o restaurante: Propõe a culinária japonesa moderna com pratos tradicionais e atuais.

Mangôo

Barriga de Porco Crocante e Fetuccine Alla Amatriciana: pedaços de barriga de porco assadas, com massa fresca e molho amatriciana, originário da pequena cidade de Amatrice, na Itália. Serve duas pessoas. Valor: R$108.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 948. Contato: (41) 9255-1500.

Sobre o restaurante: Mescla técnica e receitas internacional com ingredientes brasileiros e locais, numa roupagem contemporânea que não dispensa os sabores acolhedores da comida mais tradicional.

Gianttura Ristorante

Peixe da Estação ao Molho Beurre Blanc e riso Al salto de limão siciliano: Peixe da estação grelhado ao molho de manteiga branca com risoto em aro gratinado com queijo de limão siciliano. Individual. Valor: R$88.

Endereço: Largo Pedro Deconto, 295. (41) 98744-7557

Sobre o restaurante: Culinária mediterrânea com a união de mar e terra usando técnicas francesas.

Famiglia Fadanelli

Saltimbocca Alla Romana: Escalopes de mignon grelhados cobertos com molho escuro de carne, sálvia e presunto de Parma, servidos com arroz cremoso de brócolis e molho gorgonzola. Individual. Valor: R$90.

Endereço: Av. Manoel Ribas, 5667. (41) 3372-1616

Sobre o restaurante: Restaurante familiar, inaugurado em 1992 pelo casal Carlos e Neuza Madalosso, com o objetivo de trazer receitas italianas clássicas e uma grande seleção de queijos e frios em seu buffet. O nome é uma homenagem à mãe de Carlos, Dona Rosa Fadanelli.

Mais detalhes no site: www.amigosdohc.org.br/MesDaAmizade