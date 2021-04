A Semana Santa é tempo de reflexão e também incluí refeições especiais, especialmente no domingo de Páscoa. Para ajudar você a decidir o menu que será partilhado em família, mesmo que em pequenas reuniões por causa da pandemia de covid-19, o Bom Gourmet reuniu alguns locais que aceitam encomendas. As opções vão desde o tradicional bacalhau da Sexta-Feira da Paixão às massas e carnes para o domingo.

Confira, em ordem alfabética, o roteiro de onde encomendar pratos especiais para a Páscoa em Curitiba:

Afonso´s

Foto: Letícia Akemi/Gazeta do Povo.

O Afonso’s, especializado em pratos portugueses como o bacalhau, foca nos seus pratos especiais tanto para a Sexta-Feira Santa quanto para a Páscoa, exclusivamente por encomendas, seja para delivery ou retirada do balcão. São três opções, a R$ 249,90 cada: Bacalhau à Lagareiro e à Zé do Pipo, feito com lombo do peixe, e polvo com batatas ao murro. Os pratos servem três pessoas e também é possível pedir entradas, como o bolinho de bacalhau, acompanhamentos e pastéis de nata para a sobremesa. Mais informações: @afonsosbrasil

Anarco

Foto: Divulgação.

O Anarco preparou menus especiais não só para o domingo, mas também para a Sexta-Feira Santa com opções à base de peixe. O menu contempla entradas como caponatas e brusquetas, destaque para a de figos com gorgonzola e presunto parma. Os pratos vão de massas (nhoque de batata na manteiga e sálvia com tiras cordeiro), carnes (paleta de cordeiro acompanhado de massa ou arroz e legumes grelhados) e peixes à base de bacalhau, salmão, tilápia e haddock defumado, servidos com legumes, arroz ou massa na manteiga, batata, ovos cozidos. Como as famílias estarão em número menor este ano, os pratos servem duas ou três pessoas e também individuais. Pedidos: 3029-6154 ou pelo whatsapp 98709-3620. As encomendas para a Páscoa podem ser feitas até sábado. O cardápio completo está em www.anarco.com.br. Instagram: @anarcorestaurante

Armazém Santo Antônio

Lombo de bacalhau com ovos, azeitonas, batata e cebola. Foto: Divulgação.

O Armazém Santo Antônio tem opções com camarão, bacalhau e cordeiro para a celebração da Páscoa de 2021. Para quatro pessoas, algumas opções são a bacalhoada, com bacalhau, batatas, molho de tomate, azeito, ovos e arroz (R$ 300), camarões à Martha Rocha, com molho Aurora cobertos com catupiry e claras em neve gratinadas , arroz branco e batata sauté e o pernil de cordeiro, assado em forno a lenha, com talharim artesanal, legumes refogados e molho de figo iraniano e vinho do Porto (R$ 350). Também há opções para duas pessoas e prato individual, como o lombo de bacalhau (R$ 112), com cebola refogada, batata, ovos e azeitonas pretas. Mais informações: @armazem.santoantonio.

Empório Rosmarino

No cardápio, o Rosmarino tem variadas opções entre massas gourmets e clássicas, carnes, o famoso bacalhau e sobremesas que chegarão à casa do cliente semiprontos, precisando apenas ser finalizados antes de ir à mesa. Comandado pela chef Solange Schneider, uma das opções é o camembert folhado com geleia de pera e baunilha Bourbon (R$ 82). Entre as massas especiais, estão disponíveis a lasanha com abobrinha assada e ragu de linguiça Blumenau e legumes (R$ 72/kg) e o fagottini de queijo minas ao molho mediterrâneo de tomatinhos, azeitonas e alcaparras (R$ 69/kg). Os pedidos de Páscoa podem ser feitos até 1º de abril, sujeitos a disponibilidade de estoque e entrada de 30% do valor do pedido. Informações: (41) 3324-3010 ou rosmarino@emporiorosmarino.com.br. Instagram: @emporiososmarino

Grés Gastronomia

Para a Páscoa, a chef Simone Matoso inovou e saiu do tradicional bacalhau para um ano que também foi incomum a todos. Com reuniões familiares menores, pratos diferenciados e inclusive opções vegetarianas. Como a essência da casa é a união entre gastronomia e cerâmica, uma das opções do menu inclusive é vendida dentro da própria panela. O cliente só precisa finalizar aquecendo e, do forno, vai direto à mesa. Entre as opções está o agnolotti com creme de abóbora, escarola e queijo azul (R$ 89, para duas pessoas). Mais informações: @gresgastronomia

K.Sa Restaurante

A chef Cláudia Krauspenhar preparou algumas opções para Semana Santa. Entre as entradas individuais estão os bolinhos de bacalhau (R$ 29,90, seis unidades). Os pratos principais servem duas pessoas, e incluem, por exemplo, o bacalhau à Vicentina, com lascas de bacalhau, com molho de nata e grana padano acompanhado de polenta cremosa (R$ 139) ou o bacalhau de frigideira, com batatas, cebola e ovos confitados no azeite (R$ 179). Para a sobremesa, tem a Pastiera di Grano, clássica torta napolitana com trigo, ricota, frutas cristalizadas e água de flor de cerejeira. Mais informações: @k.sarestaurante.

Kika Mader Gastronomia

O cardápio especial da chef Kika Mader de Páscoa tem três opções de entradas, quatro pratos principais e uma sobremesa, além da linha de manteigas temperadas para presentear. Dentre os destaques, o bacalhau ganhou novas e sofisticadas versões em uma deliciosa salada cremosa, como recheio em um artesanal rondelli e ainda como posta confitada que promete encantar todos os paladares. Como entrada, há as tábuas gourmet recheadas de frios como salmão marinado ou presunto cru, queijo brie folhado. Mais informações: @kikamadergastronomia

La Cocina Gastronomia

O La Cocina Gastronomia apresenta menu completo para Páscoa para duas pessoas (R$ 300, já com a taxa de entrega neste valor), que incluí entrada, prato principal, acompanhamento e sobremesa. A refeição começa com salada de grão de bico, edamame, cevada e vinagrete de romã, segue com polenta de cordeiro confitada com legumes e arroz com amêndoas e especiarias e finaliza com fatia de cheesecake assada com calda de frutas amarelas. Mais informações: @lacocinagastronomia.

L´Epicerie

O bistrô francês L’Épicerie tem uma edição especial do Menu Traiteur na semana de Páscoa. Entre os dias 1 e 4 de abril, pratos temáticos estarão disponíveis para que os clientes finalizem em casa, seguindo um simples passo-a-passo. O menu Traiteur deve ser encomendado com 24h de antecedência e será entregue por delivery. Entre as opções de entrada tem o vol-au-vent de bacalhau, folhado aberto, lascas de bacalhau ao molho de tomate cremoso, (R$ 82 – 2 pessoas / R$ 160 – 4 pessoas). Para o prato principal, as opções são bacalhau gratinado; camarão ao forno e a tajine de cordeiro. Os acompanhamentos disponíveis são batata gratinada, couscous marroquino com açafrão e arroz de amêndoas. Para a sobremesa uma parceria especial com a Cuore di Cacao. Pedidos pelo fone 3044-4744 e WhatsApp (41) 99698 6390. Instagram: @lepiceriecuritiba

Mercearia do Português

A Mercearia do Português apresenta pratos para a Páscoa inspirados no bacalhau. A porção de bolinhos com oito unidades sai R$ 52 e há quatro opções do peixe para o prato principal, como tradicional à Gomes de Sá, em lascas com batatas, ovos cozidos, cebola, pimentão grelhado e azeitonas pretas, regado no azeite português. Acompanha arroz branco (R$ 170 , para duas pessoas). Para o domingo, a pedida é o Leitão da Bairrada, assado lentamente, com receita tradicional portuguesa (R$ 435, meio leitão, para até seis pessoas, e R$ 870, leitão inteiro, para até 12). Mais informações: 3332-1267 ou WhatsApp (41) 987031881.

Mezmiz

O restaurante de cozinha libanesa Mezmiz preparou uma opção diferente para que cada núcleo familiar possa se reunir na Páscoa sem correr riscos. São caixas gastronômicas de tamanhos diferentes para que as pessoas (de casas diferentes) possam degustar os mesmos pratos e compartilhar a experiência de forma on-line, grupo de whats, etc. As encomendas podem ser feitas para delivery ou take away, nas opções almoços para duas ou quatro pessoas – com entrada, prato principal e sobremesa. A caixa para duas a três pessoas custa R$ 160 e, para quatro a cinco pessoas, R$ 320. A caixa maior, por exemplo tem como entradas: nuts de alecrim levemente picantes; azeitonas pretas; homus; baba ganoush; coalhada com tomates assados e raspas de limão; quibe cru e pães sírios e torradas. Para prato principal: quibe assado na manteiga ou quatro kaftas grelhadas e arroz com lentilhas e cebolas douradas. Mais informações: @mezmiz_b

MIAguiar Gastronomia

Entre as opções salgadas, a chef Milene Aguiar, do MiAguiar Gastronomia, oferece entre os dias a partir do dia 1º de abril pratos como moqueca suave com arroz no leite de coco e farofinha no dendê (R$ 49), bacalhau em postas com batatas aos murros (R$ 95), filé de peixe à Belle Meunière (R$ 64), arroz de polvo (R$ 64), o polvo à Lagareiro (R$ 87) e bacalhau às natas gratinado (R$ 70). Entre os pratos servidos para o domingo de Páscoa estão o Boeuf Bourguignon, com batata sauté, arroz branco e salada verde (R$ 54) e o Mignon de Porco Moura, com arroz branco ou musseline de batatas e salada verde. Mais informações: @mi.aguiar

