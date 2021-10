O ministério da Saúde deve apresentar nos próximos dias um plano de manejo sanitário contra a pandemia que prevê a revacinação contra a covid-19 de toda a população do Brasil no próximo ano. O propósito foi informado pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, em entrevista ao jornal Valor Econômico.

Segundo a publicação, a idéia é garantir ao menos uma dose por pessoa em 2022 e assegurar a compra de uma segunda dose de reforço, caso seja necessário. Segundo Cruz, grande parte dos países já asseguraram a revacinação de suas populações para o próximo ano.

A pasta deve definir ainda quais serão as vacinas utilizadas para as doses de reforço, mas deve priorizar os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, que já possuem o registro definitivo para uso no país, além da Janssen.

