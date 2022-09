A crise gerada pela pandemia foi além da saúde, impactando em muitos negócios que refletiram no cenário econômico. Por isso, nunca foi tão importante discutir estratégias econômicas no meio corporativo. E para avaliar as perspectivas econômicas para o Brasil e quais são os passos necessários para o país voltar a crescer, frente a essas mudanças, principalmente à evolução digital, que o economista influencer Ricardo Amorim desembarca em Curitiba, nesta quarta (14), às 20h, no Teatro Positivo.

A palestra “Economia e oportunidades: transformando cenários e tendências em estratégias e resultados” apresenta o economista analisando ainda os reflexos da guerra e das eleições na economia, as oportunidades de negócios que estão surgindo e a evolução tecnológica mundial. Com promoção da Neoconnection 4.0, os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos.

Os participantes vão poder compreender como o cenário brasileiro e mundial, impactados pela pandemia, vêm mudando ao longo dos anos e como as pessoas e empresas poderão investir mais seguramente em seu negócio, visto as perspectivas políticas e econômicas, principalmente neste ano que haverá eleições presidenciais no Brasil.

A evolução tecnológica também será um dos assuntos abordados pelo economista, que foram impulsionadas nos últimos dois anos e transformadas ainda mais devido às mídias digitais, tendo um volume altíssimo de produtos e serviços vendidos nas plataformas on-line. O evento é uma boa oportunidade para quem deseja traçar um planejamento estratégico de mercado a fim de obter resultados positivos neste final do ano e para o planejamento estratégico de 2023.

O Teatro Positivo fica na R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Curitiba, PR). A classificação etária é livre. Ingressos podem ser adquiridos no Disk Ingressos ao preço inicial de R$ 85.