Dando seguimento a um ano cheio de novidades, o Rock Camp Curitiba (RCC) vai realizar em julho o primeiro camp para pessoas adultas na cidade. Famoso na versão para crianças, o camp tem formato de colônia de férias e, em cinco dias, permite que mesmo quem nunca tocou um instrumento aprenda algumas notas, forme uma banda, componha uma música e se apresente em um show.

Voltado para mulheres cisgênero e pessoas trans ou não-binárias com mais de 18 anos, o Rock Camp Curitiba 18+ vai acontecer entre os dias 17 e 23 de julho, com atividades em horário noturno nos dias de semana. Segundo Carla Del Valle, coordenadora do RCC, esse é um projeto antigo, que foi atrasado pela pandemia.

“Nós sonhamos com Camp 18+ desde o início das atividades aqui em Curitiba. Como coordenação, entendemos que precisávamos de alguns anos para consolidar o camp de crianças e entender qual seria o formato ideal para as pessoas adultas. Nossa intenção era fazer o primeiro camp 18+ em julho de 2020, mas infelizmente a pandemia adiou esse sonho”, lamenta.

O Rock Camp Curitiba retornou às atividades presenciais em janeiro, realizando o camp para crianças com número reduzido de inscritas e um rígido protocolo de segurança. Segundo Del Valle, o sentimento de segurança é ainda maior agora, já que a maior parte da população está com esquema de vacinação completo e os números da pandemia permanecem baixos na cidade.

Também coordenadora do Rock Camp Curitiba, Roberta Cibin vê no Rock Camp 18+, a expressão da missão do RCC: “O Rock Camp é um ambiente essencialmente feminino, construído por e para mulheres, pessoas trans e não binárias, com objetivo de utilizar o poder transformador da música para desenvolvimento de autoconfiança e autoestima. Além de atuar de maneira marcante na busca por igualdade entre gêneros, o camp valoriza o trabalho em equipe e cria uma comunidade de apoio para campistas e voluntariado”, comenta.

O lançamento do Rock Camp Curitiba 18+ acontece em um evento aberto ao público que vai contar com música ao vivo e venda de produtos produzidos pela comunidade ligada ao RCC. Quem for ao evento de lançamento também vai poder contribuir para a realização do camp comprando livros usados no Sebo do RCC.

Nessa primeira edição, o Rock Camp 18+ terá 36 vagas sendo que 50% das inscrições são destinadas a bolsistas. Se enquadram pessoas negras, pessoas trans ou não binárias, mães-solo, estudantes de escola pública e pessoas que não tenham condições financeiras de arcar com custo de inscrição, que será de R$250,00 por participante. As inscrições para voluntariado e campistas são feitas por meio de formulário online a ser divulgado nas redes sociais do Rock Camp Curitiba. Segundo a organização, quem deseja participar precisa estar atenta pois as vagas esgotam rápido.

Sobre o Rock Camp

Criado há 20 anos na cidade de Portland (Oregon, EUA), o Rock Camp utiliza a música como plano de fundo para atividades que buscam desenvolver amor-próprio, autoconfiança e autoestima. O Girls Rock Camp Alliance, que surgiu depois da criação do Camp em Portland, orienta a promoção dos acampamentos em todo o mundo. Em Curitiba, o Rock Camp atua desde 2018 de maneira 100% voluntária.

Serviço

Rock Camp 18+: De 17 a 23 de julho de 2022.

Inscrições Voluntariado: De 19 a 29 de maio.

Abertura de inscrições para campistas: 27 de maio, 20h.

Local: A ser divulgado em breve.

Lançamento Rock Camp 18+: 15 de maio.

Horário: A partir de 15h.

Local: Casa Weefor (Av. Sete de Setembro, 5708).

Mais informações: Redes Rock Camp Curitiba