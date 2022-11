A roda-gigante que será atração do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 começou a ser montada nesta quinta-feira (24), na praça Santos Andrade, no Centro. A estreia ocorre no dia 12 de dezembro e marca a volta da atração no calendário natalino da capital paranaense. A entrada é gratuita. A atração funcionará de sexta-feira a domingo, das 16h às 22h.

Com 40 toneladas e 20 metros de altura, a estrutura veio do Rio de Janeiro e ficará em Curitiba até 8 de janeiro de 2023. O brinquedo que foi sensação na edição do Natal de Curitiba em 2019, atraiu na primeira semana de funcionamento daquela edição, quase 15 mil pessoas.

A roda-gigante conta com 16 gôndolas e quatro lugares em cada. Uma delas é, inclusive, com cabine especial para cadeirantes. A montagem deve durar ainda mais um ou dois dias e o brinquedo “gigante” será iluminado com LED na cor azul.

Quando estiver em operação, cada giro vai levar entre 8 a 10 minutos, tempo suficiente para aproveitar o passeio e admirar a vista do alto da Praça Santos Andrade, onde fica o imponente prédio histórico da Universidade Federal do Paraná na frente, o Teatro Guaíra.