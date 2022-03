As brincadeiras tradicionais dos Jogos do Piá vão alegrar os curitibinhas nas regionais Boa Vista, Boqueirão, Tatuquara, Santa Felicidade e Portão neste sábado (26). Das 14h às 18h, haverá brincadeiras e festivais gratuitos no Parque Bacacheri, na Praça Alfredo Hauer (Hauer), no Centro de Esporte e Lazer Santa Rita (Tatuquara), na Praça Recanto da Itália (Santa Felicidade) e na Praça Afonso Botelho (Água Verde).

Todas as ações são gratuitas e fazem parte da programação pelo Aniversário de 329 anos de Curitiba. Profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) estarão nos cinco locais para orientar as atividades e também haverá avaliação física coordenada pelo programa CuritibAtiva.

Em caso de chuvas as ações são suspensas e um aviso será divulgado nas redes sociais da Prefeitura. Entre as brincadeiras disponíveis neste sábado (26) haverá pipa, futebol de botão, ping pong, bets, jogo da velha, perna de pau, futebol com golzinho ou tijolo, brinquedos infantis, jogos gigantes de tabuleiro (xadrez, dama e trilha), cama elástica e pinturinha no papel kraft.

Foto: Valdecir Galor/SMCS

Os Jogos do Piá vão acontecer duas vezes por mês, sempre aos sábados das 14h às 18h, até o mês de dezembro, sempre em cinco locais diferentes da cidade.

Para a família inteira

Por volta das 14h45, nos cinco locais que vão receber os Jogos do Piá neste sábado (26) será feito um festival de futebol de botão. Para os pais, avós e demais familiares que estiverem acompanhando as crianças também haverá um aulão de ginástica, às 16h.

“Os Jogos do Piá buscam o resgate das brincadeiras antigas, que os nossos pais e avós brincavam. As atividades acontecem em locais abertos, ou seja, para que as famílias deixem um pouco as redes sociais de lado e venham participar de uma atividade sadia e de brincadeiras”, explicou o diretor de Lazer da Smelj, Jean Emmanuel Kulcheski.

Foto: Divulgação/SMCS

Serviço

Jogos do Piá

Data: sábado (26/3)

Horário: das 14h às 18h

Locais

Bacacheri

Parque General Iberê de Matos – Parque Bacacheri (Rua Paulo Nadolny, s/n)

Brincadeiras: pipa, futebol de botão, ping pong, jogo da velha, perna de pau, futebol com golzinho de tijolo ou chinelo



Hauer

Praça Alfredo Hauer, Rua Oliveira Viana, paralela com Rua Padre Dehon

Brincadeiras: pipa, futebol de botão, ping pong, bets, jogo da velha, perna de pau, futebol com golzinho de tijolo ou chinelo



Tatuquara

Centro de Esporte e Lazer Santa Rita, Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620

Brincadeiras: pipa, futebol de botão, ping pong, bets, jogo da velha, perna de pau, futebol com golzinho de tijolo ou chinelo



Santa Felicidade

Praça Recanto da Itália, Rua Célia Cabral Salgueira, 135

Brincadeiras: pipa, futebol de botão, ping pong, bets, jogo da velha, perna de pau, futebol com golzinho de tijolo ou chinelo



Água Verde

Praça Afonso Botelho, Rua Engenheiros Rebouças, 3020

Brincadeiras: rolimã, futebol de botão, ping pong, bets, jogo da velha, perna de pau, futebol com golzinho de tijolo ou chinelo