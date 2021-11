Tradição na programação de Natal de Curitiba, a Rua Iluminada da Família Moletta, no bairro Umbará, está de volta em 2021: no ano passado, a atração não foi realizada por conta da pandemia de Covid-19.

Além da decoração com luzes em dez casas da família em uma pequena extensão de 250 metros na Rua Nicola Pellanda, 5962, o local conta ainda com estrutura com banheiro e praça de alimentação com 10 foodtrucks e wifi gratuito.

A atração também é pet friendly. Como a família não recebe incentivos externos, é realizada cobrança de ingressos (R$ 20 e R$ 10) para cobrir os custos.

História

Habitado pela família Moletta desde a década de 1960, a iluminação na Nicola Pellanda começou como uma brincadeira entre o casal Brígida e Irineu e seus sete filhos. Fãs de Natal, realizaram pela primeira vez, em 1966, uma iluminação discreta, mas que já chamou a atenção da vizinhança.

Desde então, a decoração ganhou corpo e passou também aos jardins, mas teve hiatos em alguns períodos: foi realizada de 1996 a 2002 e, depois, a partir de 2016, incentivada sobretudo pela matriarca da família. Ao longo dos anos, além dos vizinhos do bairro, pessoas de toda Curitiba passaram a visitar o endereço para conhecer o capricho da decoração. Em 2020, os Moletta decidiram não realizar a iluminação por conta da pandemia.

Serviço

Rua Iluminada da Família Motella. Rua Nicola Pellanda, 5962. De segunda a quinta das 19h30 às 23h. Sexta a domingo das 19h30 às 23h30. Os ingressos custam R$20 e R$10 (meia-entrada), e podem ser adquiridos on-line ou presencialmente. Informações pelo site da atração.

