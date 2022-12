Desde a última quinta-feira, data da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022, moradores de Curitiba, Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul (região metropolitana) podem acompanhar a circulação da locomotiva temática que a Rumo preparou com as cores da Seleção Brasileira.

A pintura é inspirada na bandeira nacional e traz as cinco estrelas dos títulos mundiais conquistados pela Seleção Canarinho acompanhada da frase “Brasil Rumo ao Hexa”. A locomotiva também carrega a imagem da tão sonhada sexta estrela, que poderá ser preenchida com o Mundial de 2022.

O maquinário passará diariamente nos dois sentidos deste trajeto de aproximadamente 80 quilômetros, circulando por vários bairros da capital paranaense como Alto da XV, São Lourenço, Boa Vista, Juvevê, Barreirinha e Cachoeira. A locomotiva passa pelo local e dois horários todos os dias, mas eles variam e não é possível prevê-los.

A Rumo convida a torcida brasileira para interagir e dividir o trajeto da locomotiva. Sempre respeitando uma distância segura da linha férrea, o morador pode fotografar e compartilhar suas imagens da locomotiva na sua cidade com a hashtag #tremdoHexa e mencionando nos stories a @rumologística.