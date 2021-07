O Dia Nacional da Pizza é comemorado neste sábado (10) em todo o Brasil. Mas você sabe o porquê da data? Criada na Itália, a pizza se popularizou no mundo todo e encontrou na cidade de São Paulo um local propício para se tornar um sucesso, dado o grande número de imigrantes italianos que fixou endereço na capital paulista. Foi por isso que, em 1985, o secretário de Turismo do Estado, Caio Luiz de Carvalho, promoveu um concurso para eleger as dez melhores receitas das pizzas de muçarela e napolitana A adesão foi tão grande, que Carvalho sugeriu que o dia do encerramento do evento se tornasse a data nacional para homenagear a pizza.

O Brasil é o segundo país do mundo no ranking global de consumo de pizzas, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Por dia, mais de um milhão de pizzas são consumidas por aqui. Para se ter ideia do quão preferida ela é, os brasileiros vêm consumindo mais pizza e menos arroz e feijão. O apontamento foi feito pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), considerado o mais amplo levantamento sobre consumo e hábitos domésticos das famílias no Brasil.

Segundo o estudo, tornado público em 2020, em dez anos, a frequência do consumo de pizzas e sanduíches entre os adultos passou de 10,5% para 17% na comparação com a pesquisa feita entre os anos 2017 e 2018. Já a repetição do consumo de arroz e feijão para a faixa etária de pessoas entre 19 e 59 anos, caiu, respectivamente, de 84,4% para 76,3% e de 73,3% para 60,6%. De modo geral, os dados mostram que o consumo de alimentos saudáveis, ou minimamente processados, vem caindo, enquanto a preferência pelos ultraprocessados, como bolachas recheadas e salgadinhos, por exemplo, vem subindo.

A condição chama atenção para outra característica do nosso país: o crescimento da obesidade. Em 2020, também foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) elementos do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019. De acordo com o estudo, entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população brasileira com 20 anos de idade ou mais passou de 12,2% para 26,8% , ou seja, mais que dobrou. A obesidade feminina cresceu de 14,5% para 30,32%, e ficou acima da masculina, que aumentou de 9,6% para 22,8%. Entre as pessoas com excesso de peso na mesma faixa etária, os índices foram de 43,3% para 61,7%, no mesmo intervalo de tempo. Entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%, e entre os homens, de 43,3% para 60%.

Outra pesquisa, agora da Galunion, em parceria com o Instituto Qualibest, e que analisou o comportamento alimentar, mostrou que 93% das pessoas adotaram o hábito de cozinhar em casa. No levantamento anterior, foram listados os alimentos de maior preferência para preparação e consumo, e a pizza representou 73% da escolha entre os participantes.

Pizzas saudáveis existem?

A versão tradicional da pizza normalmente tende a ser preparada com ingredientes de alto teor calórico e carboidratos refinados, além de recheios ricos em gorduras saturadas. Mas, se a receita for adaptada com ingredientes mais saudáveis e recheios nutritivos, é possível consumir o prato com maior frequência, dentro de um plano alimentar equilibrado, permitindo “comer sem culpa”.

A engenheira de alimentos e gerente de pesquisa e desenvolvimento da Jasmine Alimentos, Melissa Carpi, explica que a elaboração de produtos cada vez mais saborosos vem sendo uma estratégia crescente da indústria de alimentos saudáveis no mundo. “Essa tendência global é a prova de que é possível consumir produtos mais saudáveis de forma prática, apenas substituindo a farinha de trigo refinada pela integral, com impacto super positivo à saúde”, diz.

Aproveitando ingredientes e produtos da marca, a empresa elaborou três receitas de pizzas feitas à base de massas nutritivas e recheios saudáveis, pensando na biodisponibilidade de nutrientes e fitoativos, e na promoção do bem-estar físico e mental:

Pizza Napolitana Low Carb

Ingredientes

1 xícara (chá) de Farinha de Chia Jasmine

1 xícara (chá) de Farinha de Linhaça marrom Jasmine

3 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem

1 colher (sopa) de fermento químico

2 ovos (podem ser substituídos por ovos veganos)

1 xícara (chá) de água

Sal a gosto

Recheio

Molho de Tomate Orgânico com Manjericão Jasmine

Queijo vegano ou queijo muçarela (de búfala é ainda mais saudável)

Tomate cereja

Folhas de manjericão fresco

Modo de preparo: bata os ovos, junte o azeite e, aos poucos, acrescente as farinhas. Adicione a água e misture bem até formar a massa. Coloque o fermento e mexa novamente. Tempere com sal e coloque em um prato untado com azeite. Deixe descansar por 20 minutos. Asse por aproximadamente 20 minutos. Cubra com o queijo e o tomate e termine de assar por mais 15 minutos. Decore com manjericão e sirva.

Benefícios: farinhas de chia e linhaça agregam alto valor nutritivo de gorduras monoinsaturadas, ômega-3 vegetal e fibras prebióticas à receita. Dessa forma, é possível reduzir o teor de carboidratos, como é comum na pizza tradicional. A sugestão de recheio é leve e ajuda a dar um sabor harmonioso na preparação, devido ao manjericão fresco.

Foto: Jasmine Alimentos

Pizza Integral de Cogumelos

Ingredientes

2 xícaras (chá) de Farinha Integral Jasmine

½ xícara (chá) de Linchia (Linhaça + Chia) Jasmine

3 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem

1 colher (sopa) de fermento químico

2 ovos

1 xícara (chá) de água

Sal a gosto

Sugestão de recheio

Passata Orgânica Jasmine

Queijo muçarela

Cogumelo Shitake picado (pode ser substituído por Shimeji ou Porto Belo)

Folhas de rúcula

Modo de preparo: bata os ovos, junte o azeite e, aos poucos, acrescente a farinha integral e a linchia. Adicione a água e misture bem. Coloque o fermento e mexa. Tempere com sal e coloque em um prato untado com azeite. Deixe descansar por 20 minutos. Coloque no forno por aproximadamente 30 minutos para assar bem a massa integral. Cubra com o recheio e asse por mais 15 minutos. Decore com as folhas de rúcula e sirva.

Benefícios: a receita de pizza com farinha de trigo integral traz um sabor semelhante à pizza tradicional, contudo, apresenta maior teor de fibras solúveis, ajudando na absorção controlada do carboidrato da própria massa. O recheio de cogumelos fornece alto índice de vitaminas e minerais, tornando a preparação ainda mais saudável.

Pizza de Escarola Sem Glúten

Ingredientes

2 xícaras (chá) de Aveia Flocos Finos Sem Glúten Jasmine

1 colher (café) de sal

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

9 colheres (sopa) de água

Sugestão de recheio

Molho de tomate Orgânico Jasmine a gosto

Muçarela de búfala

Folhas de escarola

Palmito em tiras

Azeitonas cortadas

Modo de preparo: misture a aveia em flocos finos com os ingredientes e jogue aos poucos a água. Sove com a mão e deixe descansando por 10 minutos em um recipiente untado com azeite. Abra a massa em forma de pizza e leve para assar por 25 minutos. Coloque o recheio e asse por mais 15 minutos.

Benefícios: a aveia é uma fonte de fibras betaglucanas que possui propriedades significativas na modulação do intestino. Dessa forma, essa receita de pizza agrega alto teor nutricional no cardápio, além de ser uma versão inclusiva na rotina de pessoas com restrição ao glúten. O recheio proposto para essa massa ainda oferece mais fibras e um equilíbrio de vitaminas e minerais.