Que tal provar lanches inspirados em etnias e ainda ajudar grupos folclóricos de Curitiba? Essa é a proposta do Festival de Etnias Gastronômico, que faz parte do projeto O Que nos Une. O projeto dá início às comemorações dos 60 anos do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná, que antes da pandemia era realizado anualmente no Teatro Guaíra.

Para ajudar os participantes, que estão com suas atividades suspensas, serão vendidos pratos étnicos pelo Ukra Bar, que convidou as lideranças dos principais grupos para criarem pratos com ingredientes típicos de cada país. Daí, surgiram lanches como sanduíche italiano (baguete recheada com porpetas ao molho de tomate caseiro finalizado com queijo), que vai acompanhado de fritas.; sanduíche ibérico (baguete recheada com presunto, molho caprese, queijo, azeitonas e rúcula, também acompanhado de fritas; ou ainda o vegetariano inspirado na culinária polonesa, o Zapiekanka (baguete com cogumelos, queijo gratinado e finalizado com ketchup e mostarda). Esta opção é servida em duas unidades e, também, com fritas. Há, ainda uma opção de salada grega e um trio de tortas de inspiração ucraniana.

Zapiekanka: Baguete com cogumelos, queijo gratinado, inspirado na Polônia. Foto: Divulgação

Cada preparo custa R$ 35,00 e, destes, R$ 5,00 vão para o grupo escolhido. As compras dos lanches inspirados em etnias podem ser feitas até quarta (25) para retirada ou delivery entre esta sexta (27) e a próxima sexta-feita (3). O WhatsApp para a encomenda é (41) 3521-7603. Mais informações @ukra.bar.

