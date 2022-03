Os sucessos de Clara Nunes e do projeto “Mistura Brasileira” na voz da cantora Branka fizeram sucesso em Portugal, na recente turnê europeia feita pela sambista curitibana. Acompanhada dos músicos Carlinhos 7 Cordas e Fernando Brandão, ela conquistou nossos irmãos portugueses com um mix de gêneros musicais como choro, canção, samba de raiz, bossa nova, xote, forró, além de alguns pontos do candomblé, inclusive em dialetos africanos valorizando nossa ancestralidade.

“É muito maravilhoso ver que fora do nosso país o samba de raiz é muito popular e que está na boca do povo”, disse Branka. Na agenda, cidades como Lisboa, Porto, Sesimbra, Coimbra, Figueira da Foz, Ovar e Estarrejal Casa Produza em Porto. “A experiência na Europa é sempre diferente a casa viagem. Nesta, passei por momentos de graça! Pois ver o samba raiz tão vivo, tocando em rádios, com espaço na televisão e na boca do povo me fortaleceu!”

A sambista lembra dos momentos emocionantes das apresentações. “Novos ares, pessoas, lugares, alta gastronomia e rodas de samba lotadas. Teatros cheios, educação e silêncio na hora causam até estranheza. Depois aplausos entusiasmados e um coro afinado da plateia, que inicialmente parecia tímida, mas se revelou saudosa e calorosa”, conta à Tribuna.

Valorizando raízes

Branka milita fortemente pela valorização do samba. “O samba de raiz apesar de ser um estilo de vida e um movimento cultural do nosso país, tem sofrido por falta de atenção das grandes mídias. A renovação está a todo vapor! Existem cantoras, cantores, compositores, produtores e músicos fazendo a diferença no meio, mas sem apoio para divulgar”, argumenta. Para ela, os artistas que “bombam” na internet não passam de “agulha em palheiro, como dizia minha avó”.

Sobre o Projeto Mistura Brasileira

Conhecido como um país de rica cultura, o Brasil em seu vasto território, contém muita história e ritmos musicais. O show Mistura Brasileira convida o público a conhecer e a se encantar com essa diversidade cultural. O repertório navega pelo choro, canção, samba de raiz, bossa nova, xote, forró, entre outros ritmos da MPB e traz pontos religiosos do candomblé, além de alguns em dialetos africanos valorizando a nossa ancestralidade.

O espetáculo reúne Carlinhos 7 Cordas no violão 7 cordas, Branka na interpretação e Fernando Brandão no cavaquinho. Essa mistura traz uma diferente sonoridade que vem emocionando a quem assiste.

Branka e os parceiros de viagem Fernando Beltrão e Carlinhos 7 cordas. Foto: Divulgação

