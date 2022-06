Todo mundo já ouviu no falafel, um bolinho vegano feito à base de grão-de-bico. Sucesso no mundo todo, o “petisco” é a estrela de um sanduíche repleto do melhor sabor árabe na Sanduicheria Falaf, um dos sucessos de Delivery de Curitiba. O espaço no bairro Mercês é focado nas entregas, mas também tem espaço para receber quem queira degustar as iguarias no local ou retirar no balcão.

Muitas pessoas perguntam sobre a origem do falafel. Alguns dizem que surgiu no Egito, outros na Índia. Fato é que muitos reivindicam a sua criação, de tão famoso que ele se tornou. Israel é um dos países que mais se posiciona, tendo o falafel até em suas canções, colocando-o como um de seus pratos nacionais. Talvez por ter várias origens, a receita também varia, podendo ser de grão-de-bico, de fava ou de uma mistura dos dois.

No cardápio do restaurante, é possível pedir o Falafel em porções ou no sanduíche que leva o nome da casa. O cliente monta seu sanduíche com os ingredientes que mais gosta. Ele escolhe o recheio principal, os molhos base de homus tradicional, babaganoush, pasta de tahine ou homus especial do dia; as saladas (tomate, pepino, repolho, cebola roxa ou picles da casa); e os molhos de cobertura (chutney de manga, mostarda da casa, alho forte, coalhada com pimenta preta ou pesto da casa vegano).

Se quiser, pode colocar tudo isso – isso mesmo, todas as opções disponíveis! – no pão pita de fermentação natural. E se quiser um toque picante, tem pimenta em três intensidades à escolha. O sanduíche também pode ser feito com berinjela frita ou misto de falafel e berinjela.

“Aqui no Falaf a gente prepara o falafel a partir de uma misturinha, para poder dar aquela ‘liga’ boa, mas não usamos fava, colocamos um pouquinho de feijão carioquinha bem triturado. É esse o segredo pra fazer os bolinhos se ajeitarem”, conta Cristiane Ramos, sócia da casa ao lado de Alexandre Straube.

Outro detalhe importante para um bom falafel é que o grão-de-bico é hidratado e não cozido. “O segredinho está no tempero! Nosso falafel é bem temperado: vai salsinha, cebola, alho, páprica, cominho, pimentas e a gente não coloca coentro, vocês já devem imaginar porque, pensa num temperinho que dá polêmica, uns amam, mas a maioria não tolera, então, a gente não coloca”, conta ela.

Outra dúvida que chega de muitos clientes do Falaf é se o bolinho é frito ou assado. “Nosso falafel é frito em óleo (usamos o de algodão) por imersão e se fizer diferente ele não fica tão saboroso. Dá pra assar? Dá sim, não fica ruim, mas não é a mesma coisa (não mesmo!). Alguns clientes disseram ter feito na air fryer e dizem que fica bem parecido. Pode ser uma dica. A gente segue aqui na friturinha que está uma delícia”, complementa Cristiane.

Serviço

Porção de Falafel do Falaf. Foto: Divulgação

O Falaf fica na Rua Jacarezinho, 1283, Mercês. Funciona de terça a sábado, das 18 às 22h30. Delivery pelo iFood e Rappi. Telefone e whatsapp (41) 98850-8903. Mais informações nas redes sociais:@falafcuritiba

Inaugurado em 2019, o Falaf iniciou as atividades de forma despretensiosa, com foco na comida de rua árabe e israelense, com molhos caseiros e frescos. Inicialmente instalado num endereço no centro da cidade, o restaurante mudou-se para o bairro Mercês em 2021, buscando um espaço mais funcional e uma área de atendimento abrangente. A loja na rua Jacarezinho é acolhedora e em breve ganhará uma ampliação, com mesas e ombrelones no jardim frontal.