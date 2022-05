Com uma carreira sólida de mais de 30 anos de estrada, Sandy volta a Curitiba dia 24 de setembro, em única apresentação, no ExpoUnimed Curitiba. Retomando carreira solo após uma pausa para se dedicar ao projeto “Nossa História”, ao lado de seu irmão, Junior, que arrastou multidões em todo o Brasil durante o ano de 2019, Sandy acaba de anunciar a “Tour Sandy 2022”, que marcará a volta da artista aos palcos depois da pandemia.

A “Tour Sandy 2022” vai desembarcar na capital paranaense no próximo dia 24 de setembro, com apresentação única na ExpoUnimed. O show vai reunir o vasto repertório de sucessos de Sandy, em uma atmosfera intimista que a deixa o mais próxima possível da plateia, característica que se transformou em uma das principais marcas de suas apresentações solo ao vivo.

Idealizado artisticamente pela própria cantora, o espetáculo une sua voz inconfundível a um cenário cuidadosamente pensado para um fascinante desenho de luz e sonoridade impecável. Com direção musical de Lucas Lima, esposo de Sandy, o setlist inclui uma seleção certeira que traz canções que passam por todas as fazes da trajetória musical de Sandy, com destaque para as músicas “Me espera”, “Aquela dos 30”, “Respirar”, “Pra me refazer” e “Pés cansados”, que prometem contagiar a plateia. É lógico que o show trará, também, hits infalíveis da época de Sandy & Junior.

Serviço

A “Tour Sandy 2022”, da cantora Sandy, passará por Curitiba no próximo dia 24 de setembro, em única apresentação no ExpoUnimed Curitiba (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – anexo a Universidade Positivo), a partir das 21h. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h da próxima quarta-feira, dia 01 de junho. Os canais de vendas e os valores serão divulgados nos próximos dias no perfil oficial da CWB Brasil, produtora local do show, no Instagram (@cwbbrasil).