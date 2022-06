Pinhão, quentão, maçã do amor e pé de moleque. Junho mal deu as caras e as festas juninas em Curitiba já começaram. Para quem adora o clima de São João, a notícia é boa: tem festa para todo mundo ao longo do mês inteiro, inclusive neste final de semana.

Confira onde curtir o arraiá em Curitiba:

Shopping São José

Até 12 de junho, o Shopping São José recebe os clientes e a comunidade para um evento solidário que resgata as tradições juninas com direito a brincadeiras, culinária tradicional junina, música, danças típicas e decoração temática.

Entre as atrações, o Shopping abriu espaço para apresentações especiais dos alunos de 17 escolas convidadas e o Grupo Maturidade Ativa. O Centro Tradicionalista Gaúcho Vinte de Setembro também está entre os convidados. Todas as apresentações acontecerão nos dias 8, 9 e 10 de junho, a partir das 18h30, na Praça de Eventos do Shopping.

Além disso, os personagens Sapo e Borboleta, do Parque O Sapo Não Lava o Pé, também estarão presentes nestes dias para alegrar a criançada, tirar muitas fotos e divertir as famílias que passarem pelo local.

Shopping Alto da XV Mall

A Feira Junina do Shopping Alto da XV Mall vai animar os clientes e visitantes entre os dias 08 e 11 de junho. Serão mais de 20 expositores que vão contar com muita comida típica, artesanato, produtos veganos, decoração e, claro, muita diversão. A feira acontece no Espaço de Eventos, no horário de funcionamento do shopping.

Bar Cubano

No dia 11 de junho, o Bar Cubano vai promover uma versão animada e saborosa de uma das festas mais conhecidas do inverno brasileiro. A casa, dedicada à gastronomia de rua latino-americana, reunirá pratos típicos de festa junina com um toque de preparos de outros países do continente.

As bandas Jacutrio e Milagrosos Decompositores esquentam o evento, indo do forró aos clássicos da MPB. Garantindo um espaço aconchegante para quem quiser dançar e se aquecer com muita animação, a Festa Junina do Cubano será realizada no Ses Salines Espaço para Eventos, a partir das 16h.

Pátio Batel

Shows, opções gastronômicas assinadas por chefs e atrações para todas as idades. A festa junina do Pátio Batel acontece nos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de junho das 10h às 22h, no Rooftop do local.

Com entrada gratuita, a diversão está garantida com apresentações de quadrilha, brincadeiras como correio elegante, rabo no burro, pescaria e maquiagem, e o espetáculo folclórico infantil “O Curioso Causo do Boi Bolé” do grupo Parambolé. Esta atração custa R$ 5, com renda integralmente revertida para o hospital oncopediátrico Erastinho.

Santa Mônica

Com direito até a show de talentos, a festa junina do Santa Mônica acontece nos dias 25 e 26 de junho, na sede do clube. No sábado, a programação é noturna e, além das barracas de alimentação, a dupla Wesley e Henrique vão se apresentar para o público.

No domingo, a programação é voltada para o público de todas as idades e diversas atividades estarão à disposição dos visitantes: brinquedos infláveis, atividades recreativas no palco, quadrilha maluca, show de talentos e apresentação de Marjourie e Mell.

O evento é gratuito para os associados do clube e para seus convidados o valor é de R$ 35. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.