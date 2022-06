Chega a Curitiba neste final de semana o espetáculo Romaria – Trilhas da Fé. No sábado (2), o Teatro Positivo recebe os amigos Sérgio Reis, Padre Alessandro e Renato Teixeira, que decidiram trilhar o caminho da fé e levar ao público uma experiência inédita e única.

Um padre e dois cantores já renomados se unem em um espetáculo com o objetivo de cantar, se apresentar e representar o que realmente são: um povo de fé. Um evento pensado com muito carinho, essa “Romaria” é mais que um show, é uma experiência sensorial de fé, mostrando que, apesar de todas as diferenças, somos capazes de cantar juntos uma mesma canção.

+ Leia também: 39ª Oficina de Música de Curitiba começa nesta quinta-feira; saiba tudo!

Renato Teixeira de Oliveira é compositor, cantor e músico brasileiro, também é o autor da conhecida canção “Romaria”, que com certeza será apresentada no espetáculo. Sérgio Reis, também é cantor e compositor sertanejo, além de ator e político. Padre Alessandro de Campos é um sacerdote católico, cantor e apresentador de televisão brasileiro. É conhecido pelo Brasil como Padre Sertanejo, por sempre usar da música sertaneja para passar suas mensagens religiosas.

“Que o fraternal encontro então se transformasse num espetáculo musical capaz de promover momentos tão singelos e tão identificados com o povo, que as virtudes de ser brasileiros de fé viessem à tona e mostrassem que, mais que nunca, é preciso cantar, que é preciso praticar cultura, que é preciso acreditar que a fé move montanhas para aproximar corações”, afirmam os artistas.

O espetáculo acontece no próximo dia 02 de julho, no Teatro Positivo em Curitiba. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos!

Serviço

O que? Show Romaria, com Sérgio Reis, Renato Teixeira e Alessandro Campos.

Onde? Teatro Positivo – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba, às 19h.

Quanto? Ingressos a partir de R$ 80 (mais R$ 12 de taxa) para meia entrada e R$ 160 inteira. Compre pelo site.