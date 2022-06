Zé Neto e Cristiano, uma das duplas mais queridas do Brasil, chega a Curitiba para um show no próximo dia 07 de julho na Live Curitiba. A dupla retorna aos palcos com muita animação, interação com o público e, claro, com as músicas que todo mundo já sabe cantar!

Atualmente entre as top 5 maiores duplas do Brasil, e a maior dupla da atualidade em shows, vendas e plataformas digitais. Zé Neto (José Toscano Martins Neto) e Cristiano (Irineu Táparo Vaccari) vêm trilhando um caminho na música de forma acelerada. Os novos lançamentos já são sucesso, como “Melhor Ser uma Saudade”, single do EP “Tarja Preta”.

E o álbum lançado em 2021 “Chaaama”, segue tocando muito nas rádios e streammings. O show contará também com as clássicas “Notificação Preferida”, “Largado às Traças”, “Alô Ambev” e muitas outras!

Desde 2011 a dupla canta profissionalmente e hoje conta com milhares de fãs por todo o Brasil! No YouTube, já são 500 milhões visualizações com “Largado às traças” e “Seu polícia”.

Serviço

O que? Show da dupla Zé Neto e Cristiano

Quando? 07 de junho de 2022, a partir das 23h.

Onde? Live Curitiba – R. Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba – PR.

Quanto? Ingressos a partir de R$ 60 disponíveis no site Uhuu.