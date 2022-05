Depois de dois anos consecutivos sem a possibilidade de realização de eventos presenciais, devido a pandemia Covid-19, a ‘Sessão de Solteiros’ promovida pelo Palladium Curitiba está de volta. O evento será no próximo dia 05 de junho e as inscrições para participar desta brincadeira estão abertas.

A ação entra em sua sétima edição e já recebeu premiações ‘ouro’ nacionais e estaduais reconhecendo a iniciativa de relacionamento diferenciado junto aos clientes que utilizam serviços em shoppings.

+ Leia mais: Circo, teatro e orquestra! Fim de semana em Curitiba tem atrações para toda a família

No próximo fim de semana, o Palladium abre inscrições para a edição 2022 da ‘Sessão de Solteiros’. O evento é gratuito e reúne mais de 350 pessoas com o intuito de promover aproximação entre aqueles que têm afinidade e que buscam um par para o Dia dos Namorados que se aproxima.

Para participar, os interessados devem acessar o site https://palladiumcuritiba.com.br. As inscrições abrem às 14h do dia 28/05 e finalizam a 23h do dia 29/05. No momento do cadastro, o solteiro preenche um breve questionário informando seus interesses e preferências. Dessa forma, o sistema selecionará os grupos por afinidade. Podem participar pessoas acima de 18 anos.

Toda a festa é gratuita. No dia do encontro os participantes serão recebidos com drinks e terão à disposição ‘ajudantes’ para promover a interação, possibilitando a quebra de possível timidez por parte dos candidatos a namorado. Após assistirem ao filme em cartaz, Top Gun – Maverick na gigante tela do IMAX 3D, o shopping se transforma numa balada com DJ Nizo, será servido um cardápio especial de bebidas e comidas, oferecidas pelo Palladium Curitiba.

+ Veja também: Ícone da MPB, Gal Costa se apresenta no Guairão com ingressos a partir de R$ 50

“Eventos como esse mostram que, cada vez mais os shoppings centers assumem um papel de espaços que oferecem entretenimento, geram experiências e promovem o relacionamento entre as pessoas, tirando a ideia de que são lugares dedicados exclusivamente ao consumo”, diz a gerente de marketing do Palladium Curitiba.

Cida Oliveira frisa ainda que “A ideia da realização de mais uma edição da Sessão de Solteiros é entregar momentos de encontro, descontração, proporcionar a possibilidade de início de uma boa amizade e porque não, o começo de uma relação a dois”.