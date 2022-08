Qual é o melhor cachorro-quente de Curitiba e região? A comida de rua mais famosa da capital paranaense possui, segundo a prefeitura, 477 pontos de cachorros-quentes legalizados e inúmeros ambulantes que já conquistaram a clientela de alguma parte da cidade, sem contar das lanchonetes e franquias.

O melhor, a Tribuna do Paraná não sabe, mas em um bate-papo com a equipe do jornal, listamos os sete barraquinhas e lanchonetes que valem a pena conhecer. Alguns há opções para delivery, disponível em app de entrega e outros por encomendar pelo WhatsApp.

Cachorros-quentes para conhecer em Curitiba e região:

1- Barraca do Marcão– Bairro Alto

Há mais de 10 anos no Bairro Alto, e, segundo o dono, havia 10 motivos para desistir do negócio e só um para continuar: a fé. O local oferece Wi-Fi e até televisão com canais de TV a cabo.

A barraca atende por delivery para os bairros Bairro Alto, Capão da Imbuia, Tarumã, parte da Vila Oficinas e parte de Santa Cândida. Atendem também em algumas regiões de Pinhais e Colombo.

Endereço: R. José de Oliveira Franco, 2923 – Bairro Alto

Horário de atendimento: Terça a quinta, das 19h à 23h59/ sexta e sábado, das 19h à 01h/ Domingo (exceto o último de cada mês), das 19h à 23h59.

2- Dog do Keco – Bairro Alto

Também no Bairro Alto, a barraca está no local desde 1997. Entre os sabores estão, Dog Crocante, que vai molho de barbecue e cebola crocante; e Dog do Keco Super, com duas salsichas, bacon, milho, ervilha, catupiry e cheddar.

Endereço: Rua Percy Feliciano de Castilho – Bairro Alto

Horário de atendimento: Todos os dias das 18h às 23h.

3- MC D’Olga – Bacacheri

A barraquinha da Olga já foi matéria na Tribuna sobre os hambúrgueres que você deve conhecer em Curitiba. O local também oferece um dos melhores hot dogs da região.

Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1534 – Bacacheri

Horário de atendimento: De quarta a segunda, das 19h às 03h.

4- American Burguer – Colombo

Se você mora em Colombo ou região próxima, não pode deixar de conhecer o American Burguer, além de hambúrguer, o local oferece shawarma e um dos melhores cachorros-quentes. Atendem por delivery pelo WhatsApp.

Endereço: Rua Roberto Lambach Falavinha, 328

Horário de atendimento: Quinta a domingo, das 19h às 23h.

5- Pingo Dog – Água Verde

Já foi indicado como o melhor hot dog da cidade pela Veja Curitiba, o Pingo Dog é o point para quem é do bairro Água Verde. Atendem pelo iFood.

Endereço: Dom Pedro I, 321 – Água Verde

Horário de atendimento: Terça a quinta, das 12h à 01h/ Sexta e sábado, das 12h à 03h/ Domingo, das 17h às 01h.

6- Green Dog – São José dos Pinhais

Há 15 anos em Curitiba, a Green Dog hoje possui três lojas em Curitiba e região. Uma no Juvevê, outro no Batel e uma em São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana. Além de ótimos sabores, a lanchonete se destaca pelos nomes criativos aos seus lanches, todos são escritos de trás pra frente e há até opção doce!

São José dos Pinhais

Endereço: Praça Oito de Janeiro, 1293 – Centro

Horário de atendimento: Segunda a quarta, das 11h às 23h/ quinta a sábado, das 11h à 23h30/ Domingo, das 17h às 23h.

Batel

Endereço: Vicente Machado, 554

Horário de atendimento: Segunda a quinta, das 11h às 23h30/ Sexta e sábado, das 11h à 01h30/ Domingo, das 17h às 22h30.

Juvevê

Endereço: Rua: Alberto Folloni, 225

Horário de atendimento: Segunda a quinta, das 10h30 às 23h59/ Sexta e sábado, das 10h30 à 01h/ Domingo, das 10h30 às 23h59.

7 – Sem Culpa – Hugo Lange

Para quem tem intolerância a glúten, o Sem Culpa tem opção de hot dog. O restaurante, que oferece opções de lanches no período da noite, se destaca pela coxinha, enroladinho de vina e, claro, o cachorro-quente.

Endereço: Rua Schiller, 1960 – Hugo Lange

Horário de atendimento: quarta e quinta, das 18h às 21h/ sexta, das 18h às 22h/ sábado, das 18h às 21h.