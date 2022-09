Frio, chuva ou mesmo apreciar um bom café. Para muitos, o dia só começa depois de uma xícara da bebida apreciada por milhões de brasileiros. Aliás, o café do Brasil é considerado um dos melhores do mundo.

E o curitibano tem bons motivos para ir tomar um café, pois a cidade apresenta vários lugares bem especiais. A Tribuna do Paraná separou sete lugares que vale uma visitinha.

1 – Café do Viajante

Foto: divulgação / Facebook.

Café e viagem tem tudo a ver. No ambiente, o cliente vai ter a oportunidade de conferir um blend exclusivo, elaborado com três grãos: Sertão – um Bourbon Amarelo da região Carmo de Minas, Braúna – um Catuaí Amarelo da região de Ervalia, também de Minas, e por fim o Pilar – um Catuaí Vermelho, de Cornélio Procópio, norte do Paraná.

Endereço: Rua Comendador Fontana, 229

Horário: Terça à Sexta: 12h às 19h

Sábado e Domingo: 14h às 19h

2 – Café no Paço da Liberdade

Foto: Prefeitura de Curitiba / divulgação.

O prédio centenário é tombado pela Secretaria de Estado da Cultura e pelo Patrimônio Histórico Nacional (Iphan). O prédio já abrigou apPrefeitura de Curitiba e tem o café do Paço.

Durante a visita, é possível dar um tempinho em dos cafés mais charmosos da cidade. O Café do Paço fica em uma sala do prédio e serve cafés, doces, salgados e sanduíches artesanais. Por ser um prédio tombado, a cozinha não fica no local. Todos os produtos são produzidos da Cafeteria Escola do Sesc.

Endereço: Praça Generoso Marques – Centro

Horário: das 11 às 17h de terça à domingo

3 – Café do Mercado

Foto: divulgação / Facebook.

Dispõe de diferentes grãos do Brasil e do mundo, o Café do Mercado é uma parada obrigatória no Mercado Municipal de Curitiba. Enorme variedade de cafés que você pode tomar no balcão ou levar para casa.

O espaço é aconchegante, com uma decoração que lembra as cafeterias antigas.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1865, Centro box 61

Horário: Terça a Sábado das 9:00 – 18:00 Domingo das 9:00 – 13:00

4 – The Coffee

Foto: Letícia Akemi / arquivo Gazeta do Povo.

Imagino que você até já tenha visto uma The Coffee, já que ela está presente em 23 cidades brasileiras e em países como Espanha, França e Portugal. Só em Curitiba, a rede dispõe de mais de 25 cafeterias em diversos bairros da cidade.

A cafeteria foi criada por três irmãos em 2018 e conta com inspirações do Japão. Como são pequenas, elas não têm espaço para os clientes apreciarem a bebida dentro da loja. São indicadas quem toma o copo não na rua ou levar ao trabalho.

5- Empório Kaveh Kanes

Foto: Mercado Municipal de Curitiba / divulgação.

Outra cafeteria que fica no Mercado Municipal e merece a sua visita é o Empório Kaveh Kanes. Lá, o café é moído na hora e, além de ter acesso a uma grande variedade de grãos produzidos no Brasil, os consumidores também podem comprar outros produtos, como café moído, cafeteiras, xícaras e alguns doces para acompanhar a bebida.

Endereço:Av. Sete de Setembro, 1865, boxes 456 e 457, Centro

Horário: Terça a Sábado das 9:00 – 18:00 Domingo das 9:00 – 13:00

6 – Rituais Casa do Café

Foto: Priscila Fedler / arquivo Gazeta do Povo.

Localizada no Juvevê, com ambiente amplo e aconchegante, a casa traz experiências sensoriais, cozinha própria, e toda a linha de Rituais Cafés Especiais e grãos exclusivos torrados semanalmente.

Os baristas podem ajudar a indicar o café de acordo com o seu gosto, em um dos diversos métodos de preparo.

Endereço: Rua Moysés Marcondes, 609 – Juvevê

7 – Supernova Coffee

Foto: divulgação.

O café Supernova abriu no início de 2016 no Batel. A aposta do estabelecimento são os cafés torrados na própria loja, com uma seleção que muda de tempos em tempos.

Endereço: Rua Coronel Dulcídio, 544 – Batel

Horários: Segunda à Sexta, das 8h30 às 19h

Fins de Semana e Feriado: da 13h às 19h