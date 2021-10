Um dos períodos mais mágicos do ano vai começar no Shopping Curitiba. A tradicional fachada já está toda iluminada, com 30 mil microlâmpadas, e a decoração interna será inaugurada neste sábado (30), com o tema “Natal Encantado”. A partir das 13h, o Papai Noel estará em seu trono esperando a todos, e músicos e artistas circenses irão desfilar pelos corredores do shopping em um animado cortejo.

Neste ano, a decoração será clássica, reforçando o espírito de Natal em sua forma mais pura, que traz uma mensagem de paz e esperança a todos. O cliente irá se encantar com os detalhes, com muito brilho, bolas, laços, estrelas e as cores tradicionais, verde, vermelho e dourado. A árvore de Natal principal foi montada na plataforma central do shopping, em uma estrutura de 11,5 metros de altura. Haverá também espaços instagramáveis, como túnel de luz e guirlanda gigante.

O Papai Noel estará presente pessoalmente no shopping, seguindo todos os procedimentos de segurança e tomando os cuidados redobrados. O público poderá tirar fotografias com o bom velhinho, separados apenas por uma divisória transparente de acrílico.

“Faremos um Natal inesquecível, cheio de luz e com um clima de muito amor e esperança. É essa a mensagem que queremos reforçar. O ano de 2021 é o ano do recomeço e isso merece ser celebrado. Vamos fazer um Natal ainda mais mágico e especial, e com toda cautela que o momento de retomada exige”, detalha Pamella Ikehara, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

A campanha de Natal do Shopping Curitiba contará também com ações solidárias, oficinas para crianças, promoções e sorteios.

Serviço

Natal Encantado – Shopping Curitiba

Inauguração da decoração interna: sábado (30), às 13h.

Fotografia com o Papai Noel: segunda a sábado, das 13h às 21h; aos domingos, das 12h às 20h (intervalos das 16h30 às 17h30).

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR). (41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br