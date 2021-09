No Dia das Crianças, Shopping Jardim das Américas vai homenagear este ano o famoso personagem curitibano Zequinha, palhaço que estampou figurinhas das balas da fábrica de doces “A Brandina”, fundada por poloneses na década de 20. O famoso palhaço de Curitiba vai ser tema de espaço lúdico para as crianças durante parte do mês de outubro.

A figurinha do Zequinha servia de embalagem para bala, então quem comprasse o doce também ganhava uma imagem numerada do saudoso palhaço. Em 1980, o Zequinha foi repaginado pelo artista Nilson Müller para uma campanha do Governo do Paraná sobre arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM). A ação fez muito sucesso na época. Tanto é que o personagem foi relançado este ano, com um novo álbum de figurinhas, disponível para venda.

Parque do Zequinha

O shopping Jardim das Américas vai homenagear Zequinha em um parque temático no 2º Piso. Serão quatro versões do personagem: engenheiro, médico, chef de cozinha e bombeiros. As crianças poderão aproveitar todo o espaço, que vai contar com atividades lúdicas e divertidas.

As atividades no Parque do Zequinha começam no dia 1º e vão até 17 de outubro, das 14 às 20 horas. O horário pode sofrer alterações de acordo com os decretos municipais. As inscrições para as atrações são feitas no loca, que terá capacidade de até oito crianças por horário.

O Shopping pratica todos os protocolos sanitários exigidos devido à pandemia. O uso de máscara é obrigatório a partir de 3 anos de idade. Vale ressaltar ainda toda a responsabilidade social do empreendimento junto a seus colaboradores, clientes e lojistas, visando não apenas durante a pandemia, mas principalmente o respeito aos que escolhem o empreendimento para se divertir em família.

Serviço

Shopping Jardim das Américas

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas

(41) 3366-5885

