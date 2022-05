A primeira unidade física do Jamie Oliver’s Diner no Brasil já tem data para inauguração: 1º de junho. O restaurante do famoso chef inglês Jamie Oliver será aberto no Jockey Plaza Shopping, em Curitiba, e a data foi confirmada nesta segunda-feira (23) pela assessoria da casa com exclusividade para o Bom Gourmet.

Em dezembro do ano passado, noticiamos que a primeira unidade física da Jamie Oliver’s Diner seria inaugurada em Curitiba. Atualmente, o restaurante trabalha em São Paulo e na capital paranaense apenas no sistema delivery.

Esse será o quarto restaurante do chef Jamie Oliver no Brasil. O chef inglês já possui no país duas unidades do Jamie’s Italian (Curitiba e São Paulo) e uma unidade do Jamie Oliver Kitchen (que abriu em julho do ano passado em Brasília).

O Chicken Waffles é um dos pratos que fará parte do cardápio do Jamie Oliver’s Diner.| Foto: Jamie Oliver’s Diner/Divulgação

Seguindo o conceito de casual-dining, o cardápio Jamie Oliver’s Diner reunirá clássicos das lanchonetes, em especial os sabores encontrados por Jamie em sua viagem pelo México e os Estados Unidos em 2009. Waffles de milho com frango frito empanado, chilli vegano servido com guacamole e nachos e suculentos hambúrgueres e cortes de carne assados na parrilha são alguns dos pratos que serão servidos.

O restaurante ficará no segundo andar do Jockey Plaza Shopping e terá uma decoração que lembra lanchonetes clássicas americanas, com sofás retrôs, mesas comunitárias e banquetas no balcão do bar. A ideia é criar um ambiente informal, com um cardápio saboroso e ótima música ambiente tocando.

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Quanto Mais Vida, Melhor Guilherme desmaia nos braços de Neném Pantanal Juma diz a Muda que elas vão matar Tenório Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”