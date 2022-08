O Brasil é o país do futebol e estamos em ano de Copa do Mundo, época ideal para mostrar toda essa paixão pelo esporte e unir a torcida pela seleção brasileira. A Copa do Mundo 2022 acontecerá em novembro, no Qatar e para entrar no clima o Shopping Jardim das Américas tem uma novidade para os amantes da bola.

A partir do dia 19 de agosto, dia do lançamento oficial do álbum de figurinhas da Copa, o mall terá um espaço especial para troca de figurinhas: o Espaço Torcedor.

Uma área especialmente criada em parceria com a Livrarias Curitiba, que fará a venda dos álbuns e figurinhas, ideal para o torcedor que quiser iniciar a coleção! O Espaço Torcedor ficará no Piso Térreo – ao lado da Livrarias Curitiba.

O espaço ficará aberto diariamente durante o funcionamento do centro comercial. Mas, para garantir as melhores trocas, encontros oficiais foram criados:

sábados às 11h, às 14h, às 16h e às 18h.

domingos às 14h, 16h e 18h

dias de semana, às 18h.

Uma novidade para o espaço é a parceria com Ligas de Futebol de Botão que estarão presentes com torneios todos os finais de semana. As ligas trarão fundamentos básicos e todos estão convidados para participar. O Espaço Torcedor é gratuito e está disponível para quem quiser completar seu álbum e se divertir muito.

O Shopping Jardim das Américas fica na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Informações pelo telefone (41) 3366-5885.