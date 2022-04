Os dinossauros vão invadir o Park Shopping Boulevard a partir desta quinta-feira (21), Feriado de Tiradentes. A exposição de esculturas “Parque dos Dinossauros”, do artista Jonas Corrêa, ficará em exibição até 2 de maio. O evento, que já rodou o Brasil, é gratuito e terá mais de 50 dinossauros espalhados pelo shopping.

As esculturas reproduzem várias espécies e tamanhos, incluindo uma de 12 metros de altura do famoso T-REX. “Uma atração é a possibilidade de as pessoas interagirem com os dinossauros, podendo abraçar e tirar fotos, visto que eles estarão espalhados pelos corredores do shopping”, conta a gerente de marketing Gabriella Gelhorn.

Na praça central um espaço será montado para as crianças pintarem desenhos dos dinossauros. “Estamos trazendo uma atração imperdível para toda a família, que vai ficar impressionada com o universo encantado dos dinossauros”, acrescenta a gerente de marketing do empreendimento.

As obras são feitas de tinta, fibra e resina e impressionam pela riqueza de detalhes. Ao longo dos doze dias do evento o shopping deve apresentar promoções e novas atrações em suas redes sociais. Acompanhe as novidades no instagram @parkshoppingblvd ou pelo site www.parkboulevard.com.br.

Serviço

Parque dos Dinossauros Park Shopping Boulevard

Datas: 21.04 a 02.05

Horários: Segunda a sábado – 10h às 22h e Domingos – 14h às 20h

Endereço: Linha Verde, BR-116, 16303 – Xaxim