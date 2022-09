Curitiba e Região ganham mais um grande ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2022 que já é febre em todo o país. O espaço fica dentro do Palladium Curitiba. O Shopping disponibilizou uma área de 220 metros quadrados que vai receber os colecionadores de álbuns e famílias que entraram na brincadeira, em um clima descontraído e com atividades paralelas.

Uma das brincadeiras queridinhas dos amantes do futebol, o ‘Chute ao Gol’ compõe este novo espaço. Clientes que participarem do desafio e fizerem o gol, em ao menos uma das três tentativas permitidas nas regras, ganham um par de ingressos para o Imax, o qual pode ser usado em qualquer sessão até o fim de 2022.

+ Leia mais: Inscrições para casamento civil coletivo na Arena da Baixada estão abertas

Para receber o público apaixonado por futebol, o Palladium equipou o local com mesas e pufes, grama artificial e fez uma decoração aérea totalmente ligada ao clima esportivo, onde as famílias podem sentir-se a vontade e interagir com as pessoas na busca daquela figurinha tanto desejada para completar o álbum. O quiosque da Panini que dispõe de álbuns e de envelopes também foi deslocado para este local que fica no piso L1.

“Ano de Copa do Mundo sempre é um período de muita alegria. A paixão do brasileiro pelo futebol fica ainda mais evidente e as pessoas têm essa necessidade de interagir e conversar com outras pessoas sobre seus ídolos e de outros temas relacionados ao Mundial. Por isso, montamos este espaço que agora se consolida como mais uma alternativa para as famílias curitibanas que querem viver esse momento”, diz Cida Oliveira, gerente de marketing do Palladium Curitiba.

A participação no Chute ao Gol custa R$ 10 para três tentativas.