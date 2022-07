Para animar as férias da criançada, até o próximo dia 28 de agosto, o Shopping Estação recebe o evento “Fun City da Hello Kitty & Amigos”. O espaço temático conta com diferentes ambientes instagramáveis, oficinas e diversas atividades lúdicas para as crianças. A atração pode ser conferida na Praça de Eventos do shopping.

A diversão está garantida na Fun City da personagem mais amada do mundo, que traz um pula-pula gigante de 100 metros quadrados com circuitos e obstáculos. Além disso, os pequenos podem participar de oficinas de colorir, jogo da memória, jogo de dama e basquete.

Os ingressos custam R$40,00 (40 minutos). Os bilhetes podem ser comprados com antecedência através da plataforma SYMPLA ou na bilheteria do evento. As crianças com idade até 06 anos precisam estar acompanhadas de um adulto responsável (quando o adulto for acompanhante obrigatório não paga ingresso).

O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, na Praça de Eventos, localizada no piso L1. O Estação fica na Avenida Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Informações pelo fone (41) 3094-5300.