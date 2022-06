Neste sábado (25), o Park Shopping Boulevard promove um Concurso de Fantasia Pet, em que os animais de estimação vão desfilar exibindo seus trajes juninos. O vencedor vai ganhar um banho com direito a hidratação oferecido pela loja Doc.G. Para participar do concurso é preciso levar 1 kg de ração, que será doado para a ONG de proteção animal Ajude Focinhos.

Outra atração “animal” é a Barraca de Lambeijos, que dá sequência ao sucesso do primeiro final de semana do Arraial Boulevard, lançado no Feriado de Corpus Christi e que lotou o shopping center.

Para as crianças tem maquiagem de São João e pescaria. E para os adultos, paquera à moda antiga com o tradicional Correio Elegante. Além de brincadeiras que unem toda a família e barraquinhas de comida típica, em que são vendidas delícias desta época, como paçoca e pinhão.

A Festa Junina do Park Shopping Boulevard vai até o domingo, dia 26. Agora é vestir a roupa xadrez e o chapéu de palha e correr para não ficar de fora dessa.

O Park Shopping Boulevard fica na Linha Verde, BR-116, 16303 – Xaxim.