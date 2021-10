Jump Around!

Um pula-pula gigante em Curitiba? Parece até sonho de criança, mas agora é realidade. Entre os dias 2 e 15 de outubro, o ParkShoppingBarigui recebe o Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina. A atração possui 2500 m² e os ingressos já estão à venda no site, com valores a partir de R$ 46 para 30 minutos de diversão.

Jump Around

O pula-pula gigante, que já fez sucesso em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, agora desembarca em Curitiba, no estacionamento do ParkCultural. A atração conta com escorregadores, paredes de escalada, bem como pistas de obstáculos e tabelas de basquete.

Além disso, a brincadeira inflável contará com músicas como trilha sonora para a diversão. Monitores estarão presentes para orientar os visitantes e garantir a segurança em todo o percurso. O Jump Around também seguirá um controle rígido de participantes, que funcionará com capacidade de 70% para evitar aglomerações.

A dica é chegar com 30 minutos de antecedência ao local para aferição de temperatura e realização do check-in. O uso de meia é obrigatório na atração. Por fim, será disponibilizado álcool em gel e haverá distanciamento na fila.

*O brinquedo segue as normas de proteção e segurança contra a Covid-19. A capacidade do brinquedo está reduzida em 70%.

Atração fica em Curitiba entre os dias 02 a 15 de outubro. Foto: Reprodução.

Serviço

Jump Around — ParkShoppingBarigui

De 2 a 15 de outubro

De segunda a sexta das 14h às 20h; sábados, domingos e feriados das 13h às 21h

R$46 meia entrada antecipada pelo site e R$ 49 no local

