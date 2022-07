Pra todas as idades

Considerada a maior praça de eventos de shoppings em Curitiba, o Jockey Plaza recebe, a partir deste 12 de julho, a Neon Fun, maior arena de diversão da cidade, com brincadeiras para crianças a partir de 3 anos e adultos de todas as idades.

O evento, inédito em shoppings, oferece atrações como tobogã de sete metros de altura e 50 metros de pista, camas elásticas, piscinas de espumas, slackline, guerra de bastonete, ninja, trampolins, escalada e túnel neon de obstáculos, em um ambiente com muitas cores e segurança para todos.

“O Jockey Plaza convida a todos para despertar sua criança interior e aproveitar a família reunida, com momentos de muita interação e diversão, longe dos eletrônicos”, convida a gerente de marketing, Michelle Cirqueira. “Criamos um evento exclusivo e inédito pensando nas famílias, que poderão se divertir juntos com muito movimento físico”, completa.

O Neon Fun é o maior parque deste tipo montado em shopping, com mais de quatro mil molas de alta resistência, milhares de blocos de espuma, 5.600 metros quadrados de lycra neon e 15 toneladas de estrutura metálica.

O evento funciona na praça central, piso L1, de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h, durante todo o período de férias. Crianças de três a cinco anos deverão estar acompanhadas de um responsável, que terá direito a entrada gratuita para acompanhar o menor.

Crianças de 06 a 12 anos poderão entrar sem acompanhante, desde que o pai/responsável se mantenha no entorno do evento; estes serão identificados com uma pulseira. Adolescentes poderão acessar sozinhos, desde que um responsável adulto (maior de 18 anos), assine um termo de responsabilidade.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor fixo de R$13, por todo o período de utilização dentro da mesma diária. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.

Os ingressos para o Neon Fun vão custar R$ 50 para 50 minutos. Cada minuto extra terá valor de R$ 1.

Crianças menores de 3 anos não poderão participar do evento, mesmo que acompanhadas de adulto. Crianças de três a cinco anos deverão estar acompanhadas de um responsável, que terá direito a entrada gratuita para acompanhar o menor.