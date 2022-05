Neste próximo domingo, o Park Shopping Barigüi traz atrações para toda a família, com oficinas, brincadeiras, música ao vivo e feira gastronômica. O Sunday Funday acontece a partir das 10 horas, em frente ao chafariz do shopping.

Para relaxar, a programação começa com uma aula de ioga e meditação promovida pelo Gaya Bem-Estar. Para os #coffeelovers, a partir das 10h30, uma aula-show sobre o Mundo dos Cafés, com The Coffee, e às 11h45, tudo que você precisa saber sobre harmonização de queijos e vinhos com Balbino&Martins.

Quando a fome bater, diversos food trucks estarão disponíveis com um cardápio variado de pizzas, espetinhos, comida latina, as famosas tortas do Nanica e os cafés especiais do The Coffee. A cerveja artesanal da Swamp e os vinhos e espumantes da Balbino&Martins também marcam presença. Tudo isso ao som da banda Baile Brasa e do DJ Vinil com Herb Man, que prometem animar a festa, com pocket-shows durante toda a tarde.

Cultura urbana

Várias atividades com a temática urbana também fazem parte da programação desta edição do Sunday Funday, entre elas, intervenções artísticas ao vivo do grafiteiro Cimples; uma ação interativa com o pessoal do Lambeer Lambes; uma bate-papo com a equipe Urbideias, sobre urban branding e cultura urbana; além de uma feira inédita de vinis para os fãs de boa música. Para os pequenos, o Sunday Funday retorna com aulas gratuitas com Skate Park no PkB e também as atividades de Parkour e as oficinas inéditas de graffiti, com o artista Cimples.

Atividades kids

As crianças também podem participar da Oficina de Hortinha, realizada pelo Composta Mais e das aulas de bike promovidas pelo Bike Anjo. Durante todo o dia, bebês e crianças poderão brincar e se divertir com a programação kids, orientada por recreadores, que conta com aula de musicalização infantil, Espaço Baby e diversas oficinas recreativas.

Vai participar de toda a diversão? Então, não se esqueça de usar a #sundayfundayPkB e compartilhar com os familiares e amigos. Caso chova, vamos deixar o evento para um próximo domingo. Para saber mais, fique ligado nas nossas redes sociais: @parkshoppingbarigui. Para participar das aulas, é necessário fazer a inscrição antecipada pelo app Multi.

