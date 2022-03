Curitiba celebra 329 anos nesta terça-feira (29/3) e o Shopping Curitiba está preparando um presente especial para colorir a cidade. Na manhã do aniversário da cidade, a escadaria da rua Brigadeiro Franco será totalmente decorada com centenas de balões personalizados e inflados com gás hélio, formando um cenário para fotos e vídeos.

A atração será aberta às 10h. Será um ambiente totalmente convidativo, onde as pessoas poderão tirar fotos, circular por entre os balões e ainda levá-los para casa como um presente do shopping.

E nada mais curitibano do que expressões como “piás” e “gurias”. Por isso, os degraus das escadarias serão adesivados com frases típicas da capital, formando um divertido cartão-postal.

“É com imenso orgulho que levamos conosco o nome da nossa cidade, e celebrar esse momento junto à população é uma forma de presentearmos Curitiba. Estamos preparando uma atração que irá encher os olhos de quem passar por aqui e com certeza ficará marcada na memória de todos”, detalha Pamella Ikehara, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

Os clientes que passarem pelo shopping também ganharão de presente mudas de plantas, do Armazém do Jardim, localizado no piso L2 do Shopping. A quantidade de mudas é limitada.

O Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba. Informações pelo telefone (41) 3026-1000.