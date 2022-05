No fim de semana do Dia das Mães, o Shopping Curitiba preparou uma programação especial para as crianças, em que elas terão a oportunidade de fazer o próprio presente, para dar no Dia das Mães, que será comemorado no domingo (8).

As atividades serão realizadas na sexta, sábado e domingo, das 14h às 18h. As oficinas são gratuitas e as vagas são limitadas para até seis crianças por turma. As ações serão feitas no piso L1, em frente ao Lady&Lord. O regulamento pode ser consultado no site www.shoppingcuritiba.com.br.

Confira a programação:

Sexta, 06 de maio, 14h às 18h, Estamparia em Ecobags

Sábado, 07 de maio, 14h às 18h, Sentimentos em Conserva

Domingo, 08 de maio, das 14h às 18h, Jardinagem com Suculentas

As famílias que estiverem no Shopping Curitiba poderão também tirar fotos em um espaço exclusivo desenvolvido pelo shopping especialmente para a data especial. Um pergolado todo florido foi montado no piso L2 e é aberto ao público.

O Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro. Informações pelo telefone (41) 3026-1000.