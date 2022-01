Acaba de ser inaugurado no Shopping Estação, o Vertical Kids, uma atração divertida para crianças de 01 a 12 anos. O parque é composto por mais de 400 mil espumas geométricas, um labirinto gigante, escorregador de seis metros, um muro de escalada de 6,70 metros, uma tirolesa com queda de 12 metros e com mais de seis metros de altura, área baby com gangorras, jogo de camas elásticas e guerra de cotonetes.

+ Leia também: Pista de patinação no gelo de 350 metros quadrados é atração em shopping de Curitiba

Os valores da atração correspondem a R$40 até 30 minutos, após este período são adicionados R$10,00 a cada 15 minutos. A permanência mínima é de 30 minutos e a máxima é de duas horas, o passaporte é individual e alguns brinquedos estão sujeitos a faixa etária. A atração fica na Praça de Eventos até o dia 09 de março e possui desconto para crianças com deficiência (consultar na bilheteria).

O Shopping Estação fará sessões exclusivas para autistas, antes da abertura ao público. As datas e link para inscrição serão divulgadas nas redes sociais do shopping.

O horário de funcionamento é de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 11h às 22h. Mais informações no site www.shoppingestacao.com.br

O Shopping Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças, Curitiba (PR). Mais informações pelo fone (41) 3094-5300.