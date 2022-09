O final de semana do Park Shopping Boulevard está repleto de atrações, para todas as idades. No sábado (03), a partir das 14h, um Torneio de Bafo com as figurinhas do álbum da Copa do Mundo do Qatar movimenta a livraria A Página. A participação é gratuita. Basta chegar no espaço de trocas organizado dentro da livraria e se inscrever.

No domingo (04), a partir do meio-dia, um aulão de fit dance com o Youtuber Daniel Saboya promete movimentar a praça central do shopping. A atividade é uma parceria do Park Shopping Boulevard e da academia Ph.D Sports. A participação também é gratuita.

Vem Se Divertir

Em mais um mês de parceria com o Park Shopping Boulevard, o projeto Vem Se Divertir começa setembro com literatura infantil e brincadeiras de circo, garantia de momentos descontraídos para pais e filhos.

No sábado (03), a atriz e contadora de histórias Ailén Roberto apresenta as “Histórias do Mar”, uma coletânea que leva as crianças para uma viagem pelos mares, por meio da literatura. A primeira parada é no Japão, com suas lendas milenares. A segunda desvenda o mistério do sumiço de um jovem pescador durante longos três séculos. E a terceira é sobre um príncipe que foi transformado em peixe.

No domingo (04) a atração é o espetáculo circense “No Mundo de Alípio – Histórias de Uma Mente Inquieta”. Durante o show o Palhaço Alípio executa um número que deixa todos boquiabertos, pilotando seu monociclo de olhos fechados! As crianças adoram.

As sessões do Vem se Divertir acontecem às 15h, 17h e 19h no sábado e às 15h e 17h no domingo, e é necessário que a criança esteja acompanhada de um responsável adulto para participar das atividades. A curadoria do projeto Vem se Divertir no Park Shopping Boulevard é do portal de conteúdo infantil Muralzinho de Ideias.

O Park Shopping Boulevard fica na Linha Verde, BR-116, 16303 – Xaxim.