No mês de fevereiro, ainda é possível aproveitar algumas atividades infantis nos shoppings de Curitiba. São atrações para crianças de todas as idades, que vão de oficinas de slime à patinação no gelo. Confira:

LEIA TAMBÉM:

>> Parques de Curitiba têm programação com brincadeiras gratuitas neste fim de semana

>> Carnaval terá shows com estrelas da música brasileira (e mundial) em Guaratuba

>> No sistema “pague e leve”, Churrasco do Pequeno Cotolengo será neste domingo

1. Campanha de férias, no Park Shopping Boulevard

Foto: Divulgação

O Park Shopping Boulevard traz algumas atividades para entreter os pequenos, que podem ser aproveitadas até 6 de fevereiro.

Slime, jardinagem, brigadeiro e bijuteria são temas de algumas das oficinas, que acontecem todos os dias das 14h às 20h. As apresentações de circo diárias também são outro destaque da programação.

As atrações são gratuitas, estão espalhadas por todo o shopping e são direcionadas para crianças entre 3 e 12 anos.

Serviço:

Campanha de Férias do Park Shopping Boulevard

Local: Park Shopping Boulevard (Linha Verde, BR-116, 16303 – Xaxim)

Data: até 6 de fevereiro.

Horário: todos os dias, das 14h às 20h.

Mais informações: (41) 3521-0103 | www.parkboulevard.com.br | @parkshoppingblvd

2. Vikings no Gelo, no Jockey Plaza Shopping

Foto: Divulgação

A pista de patinação ‘Vikings no Gelo’ do Jockey Plaza está de volta pela terceira vez. Com cerca 350 m2, a pista é equipada com acessórios de segurança e promete trazer muita diversão até o dia 21 de março.

Os valores variam de acordo com o tempo utilizado, sendo R$ 48 para 30 minutos e R$ 60 para 1 hora. Também existe a possibilidade da compra de tempo adicional e de combos.

A pista é direcionada para maiores de 5 anos, mas os pequenos de 2 a 5 anos podem passear no Big Ice Car, um trenó guiado pelos instrutores. O passeio tem valor de R$ 28 por 5 minutos.

Outro destaque do espaço é o parque de obstáculos, que fica localizado ao lado da pista e possui diversas atividades para crianças de até 12 anos, como bolha inflável, trilha e pula-pula. O ingresso para o parque é de R$ 33 para 30 minutos.

Para aqueles que querem treinar um pouco mais as habilidades no gelo, todos os sábados, das 9h às 10h, instrutores da escola Footwork dão aulas de patinação. Os ingressos para as aulas são no valor de R$ 60 e devem ser comprados com antecedência.

Além disso, todas as sextas-feiras, às 19h, é possível acompanhar os shows de patinação com duração de 10 minutos.

Serviço:

Vikings no Gelo Jockey Plaza Shopping

Local: Jockey Plaza Shopping (Rua Konrad Adenauer, 370, Tarumã)

Data: até 21 de março

Horário: De segunda a sexta, das 11h às 23h; sábados, das 10h às 23h; domingos e feriados, das 11h às 22h

Mais informações: (41) 3216-1600 | www.jockeyplaza.com.br | @jockeyplazacuritiba

3. Férias de verão, no Shopping Mueller

Foto: Divulgação

O Shopping Mueller está com diversas atrações no período das férias escolares! O trampolim Big Jump, que fica localizado na praça de eventos (piso L4), é direcionado para aventureiros a partir de 2 anos e com até 90 kg. Os valores são de R$ 38 por 10 minutos e R$ 22 por 5 minutos. A atração fica disponível até o dia 27 de fevereiro.

Ao lado do brinquedo, também no piso L4, pessoas de todas as idades podem passear no “Trem Divertido”, um trenzinho elétrico que, para uma pessoa, custa R$ 20 e o combo com 2 ingressos custa R$ 30. O trem fica até o dia 10 de fevereiro.

O Mini Kart Radical é outra opção para as crianças a partir de 4 anos e com peso até 55 kg. A atração é fixa no shopping e está localizada no piso L1, com o valor de R$ 30 por 10 minutos.

O Kids Park, os carrinhos elétricos da Mini Kids Car e a programação especial de férias do Cinemark são mais algumas das possibilidades ofertadas para as férias da garotada.

Serviço:

Férias de verão Shopping Mueller

Local: Shopping Mueller (Avenida Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico)

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 20h.

Mais informações: (41) 3074-1000 | www.shoppingmueller.com.br | @muellercwb

4. Parque do Tigrão, no Shopping Palladium

Foto: Divulgação

Até o dia 27 fevereiro, o Shopping Palladium está com a atração Parque do Tigrão – Mundo das Bolinhas. A estrutura contém milhares de bolinhas coloridas, diferentes tipos de escorregadores, gangorra, balanço e um tigre inflável de 6 metros de altura.

O espaço é destinado a crianças e adolescentes. Dessa forma, menores de 5 anos precisam estar acompanhados, sendo que valor do ingresso do acompanhante não é cobrado. Atrações como o ‘Balanço Baby’ e o ‘Escorregador Baby’ são direcionadas às crianças mais novas.

Durante as férias, o ingresso terá o preço de meia entrada para os participantes. Os valores (já com aplicação da meia-entrada) variam de acordo com o tempo de permanência, custando entre R$ 30, para 30 minutos de brincadeira, e R$ 80, para quem ficar mais de 2 horas.

Serviço:

Parque do Tigrão – Mundo das Bolinhas Shopping Palladium

Local: Shopping Palladium (Av. Presidente Kennedy, 4121, Portão)

Data: até 27 de fevereiro.

Horários: de segunda a sexta, das 11h às 23h; sábado, das 10h às 23h; domingo, das 11h às 22h.

Mais informações: (41) 3212-3500 | www.palladiumcuritiba.com.br | @shoppingpalladium

Web Stories