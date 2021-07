As crianças merecem muita diversão nessas férias de julho. E o mais importante: diversão segura e protegida em tempos de pandemia. Pensando nisso, a Pinó listou a programação de férias nos shoppings de Curitiba, que estão seguindo os protocolos de segurança, com higienização dos equipamentos, distanciamento e restrição de crianças por horário. Tem arvorismo e escalada, exposição com dinossauros e até insetos gigantes! Confira:

Dino’s Towers no Shopping Estação

Shopping Estação inaugura a atração Dino’s Towers, com dinossauro mecatrônico gigante.| Divulgação

O Shopping Estação agora é ponto de embarque para uma aventura jurássica: o Dino’s Towers. Quem passar pelo local vai se deparar com um parque de brinquedos infláveis, que conta com um Tiranossauro-Rex mecatrônico de 10 metros de altura. E o melhor de tudo: é para todas as idades.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e dão direito de 30 minutos de permanência na atração. Maiores de 18 anos têm entrada gratuita, desde que sejam responsáveis por crianças de até 2 anos.

O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Já nos domingos e feriados, das 12h às 20h. A atração vai permanecer no Shopping Estação até o dia 12 de setembro, adotando as medidas sanitárias para a segurança dos visitantes.

Serviço

Atração: Parque Dino’s Towers – Praça de Eventos do Shopping Estação, Piso L1

Quando: de 14/07 a 12/09

Horários: Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Ingressos a partir de R$30, na permanência de até 30 minutos.

Aventura na Floresta no Shopping Palladium

Palladium Curitiba promove Aventura na Floresta com animais animatrônicos em tamanho real. Leões, elefantes, girafas, tigres, hipopótamos e zebras podem ser vistos de pertinho. | Divulgação

A praça de eventos do Palladium Shopping Center se transformou em uma selva. A atração “Aventura na Floresta” traz o realismo da fauna e flora das regiões da África, China e Índia. A magia do universo poderá ser vista bem de perto com um carrinho que percorre todo o espaço.

Os ingressos custam a partir de R$ 10 e dão a oportunidade de três voltas pela atração. O espaço funciona de segunda a sexta, das 13h às 21h. Aos sábados, das 11h às 21h, e aos domingos, a partir das 12h. A Aventura na Floresta ficará aberta ao público até o dia 8 de agosto.

Serviço:

Aventura na Floresta – Palladium Shopping Center

Quando: Até o dia 8 de agosto

Horários: Segunda a sexta das 13h às 21h. Sábado das 11h às 21h. Domingos e feriados das 12h às 21h

Ingressos a R$10,00 (somente em dinheiro) – com direito a 3 voltas

Acampamento de Férias no Ventura Shopping

Atração voltada para público infantil terá entrada franca e fica disponível para visitação durante todo o mês de julho.

A atração do Ventura Shopping recria uma das mais famosas programações infantis, o Acampamento de Férias. Durante todo o mês de julho, a garotada vai poder visitar o espaço de forma gratuita.

O espaço conta com atividades lúdicas e recreativas em um cenário que recria fogueiras para assar marshmallows, ursos vestidos com roupas de acampamento, bancos em formato de tronco, ou seja, um lugar para lá de especial para tirar fotos dos pequenos.

A atração ficará aberta ao público até o dia 31 de julho e funciona nos mesmos horários do shopping – das 10h às 22h durante a semana, e das 10h às 20h nos finais de semana.

Serviço:

Acampamento de Férias – Ventura Shopping

Quando: Até 31 de Julho

Horários: Segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábado e domingo, das 10h às 20h

Entrada gratuita

Mundo dos Pequenos Gigantes no Jockey Plaza Shopping

O evento segue rigorosamente as normativas de saúde para funcionamento e convida as crianças para a diversão no meio de animais gigantes. | Divulgação

Pequenos animais em formato gigante? Sim, isso é possível no Jockey Plaza Shopping! Aranha, escorpião, joaninha, louva-a-deus, abelha, formiga, gafanhoto e borboleta: todos com tamanhos entre dois e três metros de comprimento, logo na praça central do shopping.

A atração tem 240 metros quadrados e conta com escorregador, obstáculos, passarelas e muito movimento em meio aos animais gigantes. Crianças e jovens de até 15 anos podem entrar na brincadeira.

Os ingressos começam no valor de R$ 20 para até 15 minutos de brincadeira. Em seguida, tem a opção de 30 minutos por R$ 25 e, por fim, uma hora por R$ 30. Crianças com menos de quatro anos devem ser acompanhadas por adultos. Além disso, os equipamentos seguem medidas de distanciamento e protocolos de higiene, com constante esterilização das áreas comuns. O espaço funcionará até a primeira semana de agosto.

Serviço:

Mundo dos Pequenos Gigantes – Jockey Plaza Shopping

Horários: Segundo a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 22h.

Ingressos: R$ 20 (1 a 15 min), R$ 25 (16 a 30 min), R$ 30 (31 a 60 min).

Climb Up no ParkShoppingBarigüi

Atração Climb Up no ParkShoppingBarigüi. A programação de férias nos shoppings de Curitiba inclui atrações como arvorismo, escalada, dinossauros e insetos gigantes.| Divulgação

A praça central do Park Shopping Barigui se transformou mais uma vez num espaço de escalada, arvorismo e diversão. Está de volta o PkB Climb Up, atração que reúne crianças e adultos em atividades de equilíbrio e agilidade nas pontes de aços, bem como paredões de escalada, que podem atingir 7 metros de altura.

A atração tem diferentes graus de dificuldade, portanto as idades permitidas variam a partir dos 3, 4 ou 8 anos. Os ingressos também mudam de preço, dependendo do tempo de permanência, com valores a partir de R$ 35 para 20 minutos de diversão.

A atração do PkB funciona de segunda a sábado, a partir das 13h. O Climb Up ficará aberto até agosto e segue os protocolos sanitários de higienização, bem como o sistema internacional de segurança de equipamentos.

Serviço:

PkB Climb Up – Park Shopping Barigui

Quando: Até agosto

Horários: a partir das 13h

Ingressos: R$ 35 (20 min), R$ 50 (30 min), R$ 60 (40 min).

Heróis no Shopping Jardim das Américas

O Shopping Jardim das Américas organiza o evento "Por dentro dos quadrinhos", inspirado nas histórias de heróis e no universo dos gibis. A atração será gratuita e ocorrerá entre os dias 9 e 25 de julho, na Praça de Eventos.

O Shopping Jardim das Américas organiza o evento “Por dentro dos quadrinhos”, inspirado nas histórias de heróis e no universo dos gibis. A atração será gratuita e ocorrerá entre os dias 9 e 25 de julho, na Praça de Eventos.

É possível se divertir também com o circuito de atividades montado, com Cama de Gato, Escorregador, Vídeo Game, Bolha de Sabão Gigante e Martelo de Força. A capacidade é de 8 crianças por turma, respeitando todos os protocolos. A atração funcionará diariamente, das 14h às 20h e as inscrições são feitas diretamente no local.

Serviço:

“Por dentro dos quadrinhos” – Shopping Jardim das Américas

Quando: De 9 a 25 de julho

Horários: Todos os dias, das 14h às 20h

Evento gratuito