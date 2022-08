Previsto para neste sábado (4), no Capivari Resort, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, o evento “Samba, Sertão e Brasa”, que reúne o sambista Alexandre Pires e o sertanejo Daniel, num ambiente de “churrascão dos amigos”, foi adiado. Segundo a Opus Entretenimento, organizadora da atração, o evento acontecerá apenas no dia 20 de novembro.

Os organizadores não revelaram o motivo do adiamento. Apenas informaram que ele via acontecer no mesmo local e horário, apenas com a alteração da data. Os ingressos adquiridos para o show previsto para este sábado valerão também para a nova data.

+ Leia mais: Festa Literária de Morretes tem debates, música, teatro e atividades pra família

Quem tiver maiores dúvidas deve procurar a organização pelo email: faleconosco@opusentretenimento.com. Para quem quiser saber mais informações sobre ingressos o endereço é: falecom@uhuu.com.